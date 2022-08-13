【愛傳媒簡秀枝專欄】日本設計大師皆川明（Akira Minagawa、みながわ あきら、1967年 - ）與他所創辦的時尚品牌「minä perhonen」團隊，將於今秋十月，在高雄市立美術館，盛大開展。這也是積極打國際牌的高美館長李玉玲，再一次巧心出擊。

這是皆川明全面迎向藝術生活化的體現與分享，也是minä perhonen品牌大型特展《TSUZUKU》的海外首展。《TSUZUKU》特展目前正在日本盛大巡迴，繼東京都現代美術館、兵庫縣立美術館、福岡市美術館、青森縣立美術館後，10月首次移展海外，首展就在高美館，別具意義。

為了這次在高雄的特展，邀請了日本知名平面設計師葛西薰（Kaoru Kasai）擔任主視覺設計，載譽法國的日本建築師田根剛（Tsuyoshi Tane）針對高美館的展示空間特別規劃，屆時將獨家呈現特展中豐富精采的展覽主題與展品，完整展出設計師皆川明27年來創立品牌「minä perhonen」的精彩內容。

一向低調內斂的皆川明對於他自創品牌「minä perhonen」首次在台灣公立美術館大規模展覽，高度重視，該特展佔用高美館104與105展覽室，展期從10月22日至明（2023）年2月19日，跨過聖誕節與農曆過年，盛況可期。

為了忠於品牌的原始特性，皆川明團隊將從東京派遣14位專人，來台佈展，皆川明本人也允諾親自出席開幕典禮。

現年55歲的皆川明，畢業於日本文化服裝學院，1995年成立自己的時尚服裝品牌minä，名稱來自芬蘭語，2003年開始改稱minä perhonen。 minä是「我」，而perhonen為「蝴蝶」之意。 他的創作靈感，完全從生活中取材，並活用日本傳統的紡織、刺繡、印染等技術，製作風格獨特的日常服飾。

該次特展《TSUZUKU》將透過8大主題呈現展出皆川明品牌「minä perhonen」發展歷程，包括經典布料、時裝、家飾等設計模型外，還有設計師的插畫手稿、設計原稿、錄像以及文獻檔案等展品，讓台灣觀眾從中一探設計大師的創作精髓。

高美館長李玉玲，於8月9日下午，在台北表演藝術中心，與台北媒體界進行夏季茶敍，公開了這項展訊，由於展覽主角與內容的特殊性，留學過日本、深度探索過日本生活起居的李玉玲，多次和皆川明溝通討論，她高度肯定這個特展，也認為可以滿足民眾在視覺饗宴及生活體驗上，雙雙受益。

李玉玲分析，皆川明是日本當代設計大師關鍵人物之一，在國際時尚設計界更有獨樹一格的特別地位。他在1995年成立了自己的品牌「minä」，正是現在minä perhonen的前身，懷抱著「打造至少延續百年的品牌」的想法，希望即使創始設計師不在，品牌也能永續發展；「minä」一詞代表著芬蘭語的「我」，「perhonen」則有著「蝴蝶」之意，品牌服飾中使用著豐富多元的花紋布料，就像蝴蝶翅膀多變的紋路一般美不勝收，minä perhonen不追逐流行，而是希望創造出貼近人們生活且風格獨特的「特別的日常服」，期盼穿上minä perhonen的人們都能如同蝴蝶般自在地展翅、翩翩飛舞，除了時裝服飾外，品牌更逐漸發展家飾、寢具與瓷器等各種與生活時尚相關創作，在世界各地獲得眾人喜愛與好評。

《TSUZUKU》2019年在東京都現代美術館重新開館之際首次登場，同時也是為minä perhonen 25週年里程碑舉辦的大展。

李玉玲強調，「至少延續百年」是皆川明創立品牌的初衷，即1995年到2095年。這次展覽以「TSUZUKU（つづく）」作為命題，也有著「延續」之意，除代表品牌在時間軸的延續性，也令人聯想到連結、連續、攜手、循環等人事物所共同產生的連結。

皆川明曾說「為了能享受並維持我們的日常生活，重要的是如何使設計與喜悅得以串連，並使其維持長久的關係。透過這些設計物件，人們將自己生活的記憶積累交疊成珍貴的寶物。

這些從思想及靈感中所誕生的形貌，則為我們帶來新的回憶及喜悅情懷。我們相信，這樣的循環定能使日常生活變得更為豐富」，在在證明他的廣袤視野與良苦用心。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。