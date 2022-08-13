有「蛇姬」封號的林采緹2年前毅然決然斷開和胡睿兒的2年短命婚姻，這期間胡睿兒鬧出撿屍風波還被提告，林采緹始終口不出惡言，最近她上節目卻自曝曾和第一任經紀人鬧翻，原因是對方管太多、嚴密監控她的作息，最後忍無可忍要求解約，看看合約需罰100萬違約金，她牙一咬決定分期3年還完，只為獲得自由身。

林采緹臉蛋甜美又有34E、24、36的性感曲線，2011年，剛出道的她，以漫畫《航海王》女帝「蛇姬」扮相暴紅，之後不但挾著高人氣推出單曲，更成為偶像劇《PMAM》第三季女主角，成為粉絲心中的宅男女神，然而2016年她和胡睿兒爆出呼麻被逮，2年後兩人奉子成婚，豈料男方因撿屍被依乘機性交罪判處2年徒刑，與林采緹的婚姻也在2020年劃下句點。

林采緹自曝跟第一任經紀人鬧翻。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

經紀人管太多林采緹急解約？違約金高達7位數花三年才賠完！【#小姐不熙娣】

林采緹後來談到當年心路歷程，坦言懷孕時期真的沒有心力去管前夫的緋聞，雖然眾人都勸她離婚，她只想先把孩子生下來，加上當時前夫很真誠道歉，讓她一度覺得婚姻還是有轉機，但孩子出生後，彼此的缺點和問題被放大，分居半年後，林采緹便決定離婚，希望給自己重新開始的機會。

最近林采緹上《小姐不熙娣》，好脾氣的她坦言曾和第一任經紀人鬧翻，當時對方嚴格控管她上節目、出席活動的言行，也不准她交男友，然而她當時其實有個遠距離的男友，還打算好出國給對方驚喜，後來她跟經紀人稱是和姊妹出國，沒想到經紀人殺到家裡要求她的家人不要讓她出國，讓林采緹徹底斷了理智線，立刻寫信給公司要求解約，雖然需扛100萬違約金也沒在怕，最後更花了3年才將這筆債還完。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！