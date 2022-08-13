台中捷運公司與萬秀攜手推出的「環保永續，對城市有情」限定店，今天起在中捷市政府站展出。(林欣儀攝)

紅到國際的台灣網紅「萬秀洗衣店」即日起進駐台中捷運綠線。中捷公司與萬秀主理人張瑞夫合作，以互動展方式在市政府站推出「環保永續，對城市有情」限定店，上午開幕，市長盧秀燕強調，萬秀倡導綠色環保的理念與中捷一致，透過展出盼讓民眾了解環保、永續也可以很時尚。

「萬秀洗衣店」是開設在台中后里的老牌洗衣店，店老闆萬吉阿公、秀娥阿嬤的孫子張瑞夫，發現店內有許多客人遺忘、未取走的舊衣，重新利用這些衣服，在IG打造阿公、阿嬤為「史上最潮爺嬤」，在國內外一夕爆紅，也掀起「循環時尚學」。

張瑞夫說，萬秀做的事情，就是阿公、阿嬤從小教導他勤儉的方法拿出來，也就是衣服要拿出來穿、衣服破了要補的概念，這些小事就是現代人在意的永續、環保；透過家中的環保概念與中捷綠能環保概念，大小結合，盼讓民眾欣賞到珍惜與永續的價值。

盧秀燕表示，8月14日是綠色情人節，強調綠色、環保、永續，其精神與萬秀的概念不謀而合，萬秀就是綠色情人節的國際品牌，中捷也是綠色國際品牌的捷運，透過萬秀限定店的推動，鼓勵大家多搭乘大眾運輸工具，身體力行做環保，達到永續與節能減碳的目的。

盧秀燕強調，中捷綠線去年開通至今，搭乘運量即將突破千萬人，依照中捷公司的估算，1個人1天搭捷運來回，約可減少0.75公斤的碳排放量，若以中捷運量千萬人計算，相當於減少了7000公噸碳排放量、約是打造50座中央公園的節能減碳效果。

萬秀洗衣店中捷限定店即日開展，將展出至8月21日，邀民眾來感受綠色環保及永續。