基隆市沙灣園區內的大沙灣石圍遺構原貌。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

基隆市沙灣園區內的大沙灣石圍遺構遭人毀損，文化局表示將依法重懲。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

基隆市沙灣園區內的大沙灣石圍遺構現場，有明顯的標示及禁止跨越告示。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

日前一場活動在基隆市沙灣歷史文化園區舉行，不料活動主辦方卻在園區內的「大沙灣石圍遺構」上，用釘子釘上活動指標，造成不可逆的損毀。對此，基隆市文化局13日表示遺憾與痛心，將依《文化資產保存法》開罰新台幣30萬元至200萬元。

基隆市文化局長陳靜萍表示，石圍遺構在本月7日發現遭人用鐵釘釘上活動看板，當天的活動雖在事前申請核准，但現場仍輕忽古蹟脆弱性、無視大沙灣石圍遺構現地歷史建築告示牌及禁止跨越警示。強行跨越警示線用鐵釘毀損，已違反《文化資產保存法》第106條第一項第七款規定：「毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施。」

陳靜萍解釋，沙灣園區內的大沙灣石圍遺構在2007年9月便公告為歷史建築，2019年至2020年透過大沙灣石圍考古調查，確認為見證清法戰爭之重要歷史遺跡，更重要的是僅存的三合土砲台遺構、考古發掘出的砂岩石塊殘跡以及成排木樁等複合式砲台結構，考古調查判斷為臺灣考古首見。

文化局文化資產科長郭麗雅則表示，大沙灣石圍遺構遭受毀損，會再次現場勘查並開會確認狀況，未來於文化資產場域活動申請也將嚴加審核，避免憾事再次發生，同時也將追究相關責任。據《文化資產保存法》規定，此舉將可處新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

文化局呼籲，近年來隨著大基隆歷史場景再現整合計畫，不論是考古發掘或是文化資產修復再利用，都希望與民眾一起守護古蹟保存及修復不易，期待透過歷史現場能提醒我們文化的重要性，針對此次事件市府將會依法追究責，不容寬貸，展現守護文化資產的決心。