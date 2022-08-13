前總統馬英九今天受邀出席肝病防治學術基金會28周年慶活動。（王家瑜攝）

林智堅身陷論文抄襲風暴，昨天突然宣布退出桃園市長選舉，民進黨選對會改為徵召立委鄭運鵬參選，身兼黨主席的總統蔡英文更將此事定調為「政治攻擊」。前總統馬英九今天受訪時力挺台大，以公平公正的方式做出正確的決定，維持百年的信譽和學生應有的品德。

論文抄襲案越演越烈，林智堅遭台大認定國發所論文抄襲，碩士學位被撤銷，蔡英文雖表態支持，甚至下令「全黨挺堅」，仍擋不住黨內外反對聲浪。民進黨昨天臨時召開選對會，會後由林智堅親自宣布退選，同時宣布由民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。

前總統馬英九今天受邀出席「肝病防治學術基金會28周年慶」，被問到對於林智堅退選一事，他表示無論古今中外，政治人物的誠信和清廉是比他的生命還要重要，民進黨在這方面完全不及格，讓全民都失望；台大這個決定，一方面維持百年的信譽，一方面也維持學生應有的品德，「我覺得是正確的。」

身兼黨主席的總統蔡英文日前在LINE官方帳號發訊息再度強調「連續遭受到的惡意攻擊」，似乎將此是定調為政治攻擊。馬英九表示，這不是政治攻擊，一個大學本來就應該對這個問題，以公平公正的方式做出正確的決定，這點台大做到了！

台灣大學校長管中閔今天也出席同場活動，對於論文案引發換堅風波，他不願多做回應，僅表示「學校只處理學術的事情，其他事情都不要問我」。