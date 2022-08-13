美國聯邦眾議院今天通過規模4300億美元的「降低通膨法案」，不啻是總統拜登在11月期中選舉前一大立法勝利。拜登說，他下週將簽署這項聚焦氣候、健保及稅制3大議題的法案。

綜合路透社和法新社報導，這項立法堪稱美國史上對抗氣候變遷的最大規模投資，力拚減少國內溫室氣體排放；同時允許「聯邦醫療保險」（Medicare）為年長者的藥物議價，以降低處方藥價；並且確保企業和富人繳納應繳稅款。

參議院7日經過27小時馬拉松辯論後，通過這項「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）；眾議院今天以220票贊成、207票反對的表決結果通過法案，將送交拜登簽署，完成立法。

「降低通膨法案」包括3700億美元用於潔淨能源和因應氣候變遷，目標在2030年前協助美國碳排放量比2005年水準減少40%。新法也將為購買電動車的美國人提供高達7500美元的稅額減免，屋頂安裝太陽能板可享30%補貼。

此外，640億美元用於健保，以助縮小美國各地在取得醫療保健方面的巨大差異，特別是抑制飆漲的處方藥價；並將俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）補助措施延長到2025年。

稅制方面，新法對獲利超過10億美元的公司課徵最低企業稅率15%，目的在防止部分大公司利用避稅天堂繳交的稅款遠低於理論上應繳稅款。

拜登表示，他下週將簽署法案，之後白宮會在9月6日舉行慶祝活動，紀念他所謂的歷史性立法。拜登在推特發文說：「美國人民今天贏了，特殊利益輸了。」

在通膨飆升引發許多選民不滿之際，拜登計劃全國走透透，宣傳這項法案和其他一系列其他立法勝利。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）本月3日和4日進行的民調，大約一半的美國人支持氣候和藥物定價立法，包括69%民主黨人和34%共和黨人。

商業團體對這項立法反應不一，對於部分企業來說，未來可能要繳更多稅。與此同時，新法也將保護化石燃料業。

新法並未試圖懲罰美國企業中最大的汙染者，而是提供一系列財務優惠措施，目的在引領美國遠離化石燃料。 風力、太陽能和核能的生產者和消費者將獲得稅收減免。

民主黨認為，透過減少聯邦赤字，將有助對抗通貨膨脹。共和黨則反對這項立法，警告提高企業稅將扼殺就業機會，進一步在政府開支下助長通膨並阻礙新藥研發。