民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天和前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦到明倫三聖宮參香，鄭運鵬說，3人鐵三角非常有效率，昨天選對會決定後，下午4、5時林智堅已經到競選辦公室，他及鄭文燦隨後就到，團隊與議員們保持士氣，繼續為桃園打下勝仗。

鄭運鵬表示，鐵三角運作非常有效率，12日選對會決定後，他在立院說明。下午4、5時林智堅已經到競選辦公室，他也到競辦加油打氣、交辦任務，鄭文燦也隨後抵達。鄭運鵬說，鐵三角還是存在，只是功能轉換，角色轉換，但是團隊精神跟為桃園服務，再創黃金10年沒有改變。團隊跟市議員都保持士氣，繼續為桃園打下勝仗。

鄭運鵬又說，張善政是他大學長，桃園歡迎各方正面選舉，如今天早上第一站在大溪健走，鄭文燦看見張善政在台下，很客氣邀請他上台，這是桃園好客有禮貌的地方。鄭運鵬說，民進黨在選舉都是正面競爭，並沒有口出惡言，但張善政參選以來沒有講過好話。他強調，對於林智堅論文，他看過事證，中間也沒有不對，他確認過時間序列、檔案資料都是正確的，但是國民黨抹黑還是沒有終止，很遺憾國民黨持續用無聊的攻擊。

鄭運鵬被問到，輔選變成參選會不會尷尬，鄭運鵬回問，看起來像尷尬的樣子嗎？其實一起參加活動，就和上禮拜參加活動一樣，這就是鐵三角的精神。

鄭文燦則說，這個月的選舉是不好的示範，因為論文的爭議淹沒了一切，只看到泥巴、抹黑戰，這不是選舉常態，也不認為一件事情就否定林智堅是好市長。