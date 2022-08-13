提起王俊凱，不少人的第一印象是大陸男團TFBOYS隊長，出道9週年的他現今22歲，仍處於「小鮮肉」階段，為撕下烙印在觀眾眼中的「偶像」、「稚氣男孩」等標籤，他開始拼轉型，在與金馬影后馬思純共同主演新片《斷橋》中，王俊凱暴瘦10公斤，釋出片段當中的他又黑又瘦，一反往日娃娃臉形象。

王俊凱為新片暴瘦10公斤。(微博)

該片熱度極高，未上映預售總票房已破4000萬人民幣（約1.3億台幣），王俊凱為詮釋山裡孩子，暴瘦10公斤、曬黑讓自己變得又黑又瘦，甚至連續5、6天不洗頭來達到油頭效果，他自己都調侃「導演摸一下我的頭都要洗手」，導演李玉對王俊凱更是讚不絕口，「他（王俊凱）靠自己的決心顛覆了自己的形象，大家甚至都忘了他是王俊凱。」，更讓粉絲們紛紛期待這部轉型之作中的王俊凱。

該片於11日在北京舉行首映會，王俊凱、馬思純一同現身，不少影迷現身支持，但無奈該片火熱到吸引不少黃牛，據悉黃牛瘋狂到搶觀影人員手中的票，導致場外一片混亂，甚至和保全起了衝突，網友紛紛表示，「首映現場人超級多，黃牛也超級多，不留神黃牛就會從手中搶票，太可怕了」、「黃牛真的很煩，不停搗亂秩序，大家都別買」、「黃牛直接搶票，嚇死我了」。