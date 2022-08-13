國民黨基隆市長參選人謝國樑日前在臉書說明，遭媒體報導曾和前德信綜合證券董事長林冠百有過資金往來一事，澄清借貸屬正常合理的公司投資決策，對於後來對方所發生的種種問題，企業一開始完全不知情。不過，民進黨基隆市長參選人蔡適應昨(12日)在臉書指出，「謝國樑前幾天針對林冠百掏空德信案發的聲明實在越看越奇怪，太避重就輕了」。

謝國樑8日在臉書說明，金星國際為家人關係企業的投資公司之一，目前並沒有股份，但曾經擔任過一陣子的企業負責人。公司數年前的確跟林先生的企業有過資金往來。想跟大家說明的是：這是「兩個企業之間的借貸行為」，並非我們一般生活上的私人借貸；而且「利率」及「擔保品」都是在合理範圍內，甚至有點像是購買債券型基金的概念。對於媒體的聳動標題，其實大可不必。

對此，蔡適應則是質疑，「金星國際是謝國樑在2012年選完立委後，不到4天的時間，就出資500萬設立的，身為立委選後立馬開一家投資公司！實在很難想像？」他並質疑，「謝說他只是是金星一陣子的負責人，但所謂的一陣子，實際上他不但在位最久，而且是林冠百借貸時的負責人，並且在二個月前（今年6月）可能因為快東窗事發了，才趕快左手換右手，脫手給媽媽。這不奇怪嗎？」