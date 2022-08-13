數千名國人遠赴柬埔寨及緬甸打工，慘淪為詐騙集團豬仔，各各命在旦夕，我國警方全面展開勸阻國人前往兩地打工及救援行動。刑事局也在7月底獲知有詐騙集團欲將7名男子送出國，緊急前往桃園機場援救，順利攔阻7人淪為豬仔，同時逮捕涉案主嫌以及其女友到案。警方初步估計，從6月底迄今，主嫌安排出國打工已突破百人，每個人頭可分潤2至3萬元。

刑事局國際科發現一對情侶檔誘上百人到柬埔寨打工，急救出7人，圖為詐騙宣傳簡訊。(警方提供)

刑事警察局國際刑警科在日前接獲情資後分析，研判綽號「丹哥」之蔡姓男子與詐騙集團合作於7月24日要送多名人口販運被害人至機場搭機前往柬埔寨，立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，並與台北市刑事警察大隊組成專案小組。

警方於7月24日至桃園機場報到櫃檯，會同航空刑事警察大隊攔阻4名欲出國民眾以及逮捕負責接送之蔡姓男子，並且前往新店地區緊急搜索後逮捕詹姓共犯。再於7月27日在機場攔阻該詐團招募3名欲出國民眾，他們大部分皆無任何專長，至柬埔寨後欲至哪間公司、從事何等工作亦不清楚，經解釋出境後風險，該7名民眾才恍然大悟並感謝警方即時攔阻。

據了解被害民眾遭招募欲前往柬埔寨工作，即由蔡、詹2嫌提供「一條龍」離境服務，先安排車輛由居住地接送至臺北市完成辦領護照後，協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，出國前還提供住宿、發生活費，再統一載送至機場離境，遭騙出國柬埔寨人數以及不法獲利均在清查中，清查後也會通報跨部會小組續處，犯罪不法所得會聲請沒入追徵。2嫌解送至臺灣桃園地方檢察署偵辦並聲請羈押，臺灣桃園地方法院於8月12日裁准羈押禁見。