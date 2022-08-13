近年來詐騙手法推成出新，根據警政署刑事警察局統計，去年全國詐欺案件共發生2萬4724件，為近5年來新高，其中以投資詐欺4896件、占19.80％最高。立法院法制局建議，建議政府相關部會應積極與網路平台業者溝通，建立詐騙資訊通報聯繫管道，公私部門協力共同防堵詐騙資訊持續蔓延，避免更多民眾受騙。

警政署統計，去年詐騙案犯罪型態前3名分別為，投資詐欺4896件、占19.80％最高，其次為解除分期付款詐欺4328件、占17.51％，一般購物詐欺3004件、占12.15％居第3。

若以遭詐騙被害人按年齡別區分，未滿18歲者以假網路拍賣(購物)占20.90％為最高，18至29歲者以解除分期付款詐欺占67.53％最高，30至59歲者以投資詐欺占74.06％最高，60歲以上者則以「猜猜我是誰」占61.58％最高。

因應詐騙案件猖獗，內政部警政署結合國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等機關，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）」4大面向訂定行動策略。

對此，立法院法制局最新報告指出，雖然網路平台業者對於違反使用規定者已訂有檢舉下架機制，但在受理檢舉後處理速度常為人詬病，無法有效遏止詐騙資訊繼續流傳，因此，建議相關部會應積極與網路平台業者溝通，建立詐騙資訊通報聯繫管道，公私部門協力共同防堵詐騙資訊持續蔓延。

詐騙集團犯罪手法不斷翻新，近年來電玩遊戲點數等虛擬通貨具有普遍發行且易於流通等特性，成為詐騙集團用來洗錢的工具，建議將遊戲點數納入洗錢防制法規範，防堵有心人士利用虛擬通貨隱匿贓款的金流。