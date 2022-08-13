前新竹市長林智堅12日宣布退選桃園，由立委鄭運鵬出戰。2人今（13）日和桃園市長鄭文燦到明倫三聖宮參香。林智堅表示，選戰好比球賽，他是先發投手受了傷，由王牌中繼投手鄭運鵬上場，不像是對手張善政，只想等四壞球。不過林智堅說法卻遭網友反嗆，「你是作弊投手」！

林智堅說，因個人論文讓選舉失焦，而對手國民黨的張善政沒有提出牛肉、政見，只用負面選舉，讓選舉成為焦土選戰。

林智堅直言，選戰就像球賽，他是先發投手，受了傷，在教練團指揮下，先行下場，但是有王牌中繼投手鄭運鵬上場，相信很快就可以在賽局中拿到勝利。林智堅也批，不是像張善政，過程中只有場外的人叫囂，自己也不打擊，等著四壞保送，這不是桃園市民所樂見。

不過網友在《中時新聞網》留言嗆林智堅，「你是作弊投手被抓包，由敗戰處理投手上場，教練沒品鬼叫也即將被驅逐出場。竟然還想打群架，整個擺爛！！」還有民眾諷刺，「面對林智堅這種投手，誰不等四壞球？傻啊？」「投手這麽差，難道要亂揮棒嗎？對棒球沒概念，難怪能蓋出如此出類拔萃的球場。」