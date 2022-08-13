論文風波還沒完!民進黨桃園市長參選人林智堅因為論文風波退選，民眾黨立委蔡壁如在德明財經科技大學的資管碩士論文也被指有多處與政府委託案雷同。蔡壁如也在臉書回應表示，她的論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，她也「主動要求學倫會，我有信心說明清楚」。

民眾黨立委蔡壁如今（13）日遭網友爆料，她2019年在德明財經科技大學的論文涉嫌抄襲，前桃園市議員王浩宇稍早也在臉書發文，指出蔡壁如的論文初步檢視有太多不當引用，相關內容多數來自於其他論文，目前他已向德明財經科技大學提出檢舉。

蔡壁如在臉書發文表示，她的論文主題是：民意代表社群網站市政議題關注度探討，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，她是從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是民國九十年的「政府網站」的探討。

蔡壁如指出，在這個基礎上，在市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」！

蔡壁如說，我們沒有這麼厲害，不是林智堅，不會說自己一切都是原創，再次強調：碩士生、博士生寫論文，都要有文獻作為基礎，在這基礎之上，再進行研究、進行演譯、歸納，寫出屬於自己論文的觀點和結論。

她自清，論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，這在學術上是相當自然的事。更何況兩篇年代相差將近二十年(引用有標明出處，民國90年)，政府網站功能不可同日而語，有參考價值，沒有抄襲的動機！

蔡壁如最後說，總而言之，引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。主動要求學倫會，有信心說明清楚，自己寫的論文，自己記得很清楚，不會怪老師為麼一直問同樣的問題！更不會逃避說明！