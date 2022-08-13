工紙大廠榮成(1909)榮成應用造紙本業的循環科技，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標6「清潔飲水和衛生設施」及目標12「責任永續消費及生產」，長期推動成果獲得評審高度肯定，獲頒第二屆TSAA「台灣永續行動獎」最高榮譽金獎。

榮成1978年成立之初，便以回收瓦楞紙箱作為原料，生產再生瓦楞紙箱用紙，開啟邁向循環經濟的序幕。集團將「節能減排」視為企業使命，透過再生纖維利用、節能生產、節水生產、空污/水污/減廢處理及空間利用等5大高新技術，串聯循環經濟價值鏈。

榮成2020年取得BS8001成熟度最高等級Level 4最佳化循環經濟標準認證，廢水處理策略為利用核心造紙技術結合循環經濟概念，持續提升水資源使用效率，將可資源化部分再利用，以達節水、減廢與減碳等多重效益，同時改善廢水水質，降低對環境造成負擔。

榮成目前採用白水循環回收、廢水處理厭氧沼氣再利用、獨家專利生物污泥回收等3大水資源再利用技術，去年節水量5281萬公噸、減碳量1萬225公噸CO2e、減少原物料使用量2333公噸、污泥減量3111公噸、節電量1800仟度、廠區回收水占總取水量為92.98％。

其中，白水循環回收技術將水於散漿及抄紙製程回用26次，經濟效益達7.3億元。另外，規畫的中水回收建置工程將於2025年完工，預估每年可生產180萬噸再生水，依不同生產用水水質需求回用到各生產線，減少水資源取用與廢水排放。

榮成3月啟動第三波回台投資計畫，未來3年將投資35億元，於桃園南崁廠及台中神岡廠建置自動化與智慧化綠色包裝產線、彰化二林廠建置生質能鍋爐，可燃燒固體再生燃料（SRF），在降低化石燃料使用之際，也協助國家及地方政府達到廢棄物資源化目標。