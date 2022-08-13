藝人玉兔(鄭如吟)從《我愛黑澀會》出道，以甜美外型深受粉絲喜愛，上個月曬出超音波及孕肚照，宣布「做人成功」，準備升格當媽，日前和老公到新加坡旅遊時，還不忘分享火辣泳裝照，讓所有人看的鼻血直流，不過昨(12日)深夜突然在Instagram附上3個哭臉的表情圖案，讓網友都相當擔憂她發生何事。
玉兔在Instagram限時動態曬出今昔對比照，只見懷孕中期後，昔日一雙修長美腿及腳掌水腫到相當誇張，讓她無奈表示：「進入六個月的孕期，真的是備受煎熬，身體明顯感覺越來越沉重，水腫到今天穿涼鞋或者人字拖，都明顯印在腳上，只要有壓痕都要過很久才能消」，更她忍不住擔憂直呼：「天哪～真的不知道接下來的幾個月該怎麼辦」，令網友感受到她懷孕的辛苦過程。
玉兔今年母親節在Instagram分享懷上寶寶的心得，只見老公Howard親密摟住她，接著拿著肚中小孩的超音波照，用英文寫下：「We’re having a baby(我們有寶寶了)」，可以看出夫妻倆相當期待小孩的到來，她也不忘分享準備升格當媽的喜悅：「一個小生命醞釀在肚子裡，是件辛苦又幸福的事」。
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