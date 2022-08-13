新北高中工程學科（一）作品「自製通訊無人機傳輸求助系統」勇奪全國第1名及特別獎及微軟少年英雄獎。（新北市教育局提供）

第62屆全國中小學科學展覽會昨（12）日落幕，新北獲獎43件，其中新北高中的「自製通訊無人機傳輸求助系統」、土城國中的「探討紅茶菇生長環境與應用價值」分別奪下高中組工程學科（一）、國中組生活與應用科學科（二）全國第1名。

教育局表示，新北市今年共有552件作品參加市賽，經過激烈的競賽後，選拔出56件特優國展作品，代表新北市參加全國科展，最後獲43個大會獎項，獲獎數全國最多。

土城國中今年有3件作品進入全國科展，一舉拿下學校團體獎第3名及財團法人TDK文教基金會-TDK獎。生活與應用科學科（二）作品「識時務者為『菌』傑－探討紅茶菇生長環境與應用價值」榮獲第1名，作者張振毅和李咏栩同學表示，做科展時曾經因為太疲累而有過放棄的念頭，感謝指導老師不厭其煩地與我們討論報告的細節與原理，也謝謝同組的隊員，盡心盡力地完成每一個實驗和報告，才能得到這份殊榮。

新北高中工程學科（一）作品「自製通訊無人機傳輸求助系統」勇奪全國第1名及特別獎-微軟少年英雄獎。作品發展全自動求救系統，結合GPS及基地台定位，方便搜救者尋找受困地點。作者林家安、林琬庭同學表示，在科展路上，我們必須絞盡腦汁克服很多的困難，讓我們收穫滿滿，過程雖然辛苦但萬分值得。

永和國中的2件作品-物理科「一擺未平，一擺又起—變態耦合擺拍擺動之研究」、生活與應用科學（一）科作品「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症之判讀」都榮獲第3名。指導老師鍾兆晉校長及陳敏華老師表示，帶領學生科學探究的歷程是師生互動的疊加態，而探究的結果更是內在自我成長的原動力。