近日苓雅分局接獲情資某按摩SPA養生館疑似有從事非法色情性交易，經專案人員連日探訪蒐證後，向高雄地方法院聲請搜索票。在11日晚上，由員警先喬裝消費顧客入內詢問，趁機控制櫃檯負責人陳男，支援警力隨後上樓搜查，順利查獲2對男女從事性交易。男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰，會館負責人陳姓男子依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

根據警方調查，苓雅區中正一路某按摩SPA養生館疑似有從事非法色情性交易，該美容SPA會館在FB專頁上，放上女生爆乳性感照片，加上煽情文字和女生身材等內容來攬客，專頁上的文案內容則毫無遮掩地打上有興趣，請撥電話；並以新台幣2000元的代價從事全套性交易。

經苓雅分局專案人員連日探訪蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，在11日晚上19時許，員警先喬裝消費顧客入內詢問，趁機控制櫃檯負責人陳男，支援警力隨後上樓查緝，隨即在2樓的2間包廂聽見有聲響，專案人員立即破門而入，讓正在從事性交易的當事者措手不及，連滾帶爬的躲下美容床，此次順利查獲2對男女從事性交易。

根據調查，女服務生每次性交易後再依比例與店家抽成，員警當場查扣顧客預約表、女服務生上工時數表、臨檢燈遙控器、當日營收入所得、潤滑液、保險套等證物。

全案男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰，會館負責人陳男則依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。另針對涉案SPA會館業者，本分局運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行聯合稽查裁罰，以擴大執行成效。

苓雅分局呼籲，國內疫情雖然趨緩，但不肖業者勿心存僥倖，以身試法，警方維護治安，守護市民健康的決心不會降低，會持續加強特定行業場所的臨檢稽查工作，以防堵不法業者有掛羊頭賣狗肉情形，杜絕色情氾濫，並給予民眾乾淨優質的環境。