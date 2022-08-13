出身自第六屆《超級偶像》的歌手李子森，雖然是以冠軍身分出道，但他的演藝之路卻不如大家想像中這般順遂，踏入娛樂圈已經11年，他卻苦等了7年才發行首張個人專輯《森呼吸》，李子森坦言，可能是因為當時自己還需要磨練的緣故，所以才需要更多時間準備，「也會覺得自己是不是做錯什麼事，但那時候就是沒有社會經驗，也不懂社會的現實，不懂發現問題。」

李子森在出道前期困窘時，曾回國樂團到告別式演奏。（圖／李子森臉書）

從小學國樂的李子森擅長中國笛，在出道以前都以此為生，但起初事業不順遂的他只好又回歸老本行，也就是告別式國樂團樂師，他從高中畢業後至今8年都在演奏，雖然平均月薪才15,000元，可是李子森卻不會因此怨天尤人，反而覺得這是在回饋社會，感情豐沛的他即使見慣了各種生死離別，但看到家屬念追思文、啟靈時，還是忍不住痛哭失聲，讓其他樂師動容。

常言「是顆金子早晚會發光」，一直保持著一顆赤誠之心的他，近2年終於在綜藝節目《我愛冰冰Show》中嶄露頭角，陽光的笑容和謙虛的態度吸引了不少婆婆媽媽粉絲，尤其是在節目中與女星杜忻恬的CP感更是熱門話題，俊男美女的組合更是養眼速配，但李子森卻透露，雖然不少粉絲希望他們真的交往，可其實他們只會在螢幕前互動，私下並無多餘的來往。

李子森和杜忻恬是著名的螢幕情侶。（圖／李子森臉書）

幸好皇天不負苦心人，在經過11年的努力後，李子森終於要在今年8月13日舉辦個人演唱會《森聲呼喚》，為了這場演唱會，他可說是凡事親力親為，就怕有哪個步驟遺漏到，不僅砸下重本，還為了要給粉絲最好的體驗，幾度和經紀拉扯內容，只為打造更為完美的演出。

至於演出嘉賓人選，李子森賣了個關子說：「你們猜得到的那個人一定會來！但你們猜不到的那個人也會來」，把粉絲們的胃口都吊起來，後來才宣布就是螢幕情侶杜忻恬！可把兩位的CP粉給樂壞了。而李子森也透露之後打算發行台語專輯，雖然一開始路佈滿荊棘，但相信他未來會憑藉自己努力走出屬於自己一片天的。