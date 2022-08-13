好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）共育有6個孩子，其中3個小孩是領養的，夫妻離婚後6個孩子都歸裘莉，她於2005年從衣索比亞一家孤兒院收養了黑人女孩莎哈拉（Zahara），今年17歲的她選擇進入美國南方著名黑人私校史培爾曼學院（Spelman College）就讀，與孩子們關係親密的裘莉，日前也親自送莎哈拉入學、到宿舍內。

裘莉曾在IG秀女兒與新同學的合照，並激動寫下，「莎哈拉和她史培爾曼學姐妹們!恭喜莎哈拉和這些新同學開啟新篇章。」她陪伴女兒到學校內，親自送她到宿舍，被校學務部副主席熱情接待，副總問她心情如何，她說「如果今天要我講我一定會哭，但我還沒哭，所以希望自己能忍住。」

裘莉於2002年領養的柬埔寨男孩梅鐸斯（Maddox）現今已21歲，疫情爆發前她也曾親送兒子到南韓延世大學註冊，現場頓時變成裘莉的粉絲見面會，也親切與在場同學合照，此外，身為模範母親的她也陪伴兒子採買生活用品，甚至被網友捕捉到女神現身燒烤店，讓網友感歎「女神超親民」。