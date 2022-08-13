清潔隊員協助處理垃圾車倒出的垃圾，方便民眾找尋。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市環保局日前接到民眾通報，指家中長輩誤將裝有8萬元現金的紙袋丟入垃圾車，清潔隊員及掩埋場員工得知後，立即和失主展開搜尋行動，最終在1小時內於一片垃圾海中尋回現金，民眾緊張心情頓時安定。

環保局表示，近日有民眾誤將裝數萬元現金的紙袋丟入垃圾車，環保局得知後立即請該路線清潔隊員暫停收運，並安排其他垃圾車前往接力收運，因垃圾車已開至焚化廠，現場不便倒出垃圾找尋，又轉向開往掩埋場。

掩埋場場長石偉成指出，為盡速找回民眾貴重失物，垃圾車抵達掩埋場後，隨即倒出全車垃圾，還好清潔隊員經驗老道，依收運時間推斷民眾的誤丟的現金在壓縮垃圾中的約略區段，5名環保局員工和3名民眾展開搜尋，並依照垃圾袋顏色分辨，逐包檢查，最後在下午4點左右找回。

環保局指出，民眾現場清點金額無誤後拿出紅包頻頻感謝，環保局基於服務民眾立場立刻婉拒，「為民服務是職責」，也提醒民眾丟垃圾前要再三確認。

環保局也提醒，民眾倒垃圾或丟大型家具時要特別小心，以免錯丟手邊貴重物品。尤其在房屋整修、大掃除期間，丟垃圾要再三檢查是否誤拿貴重物品，避免隨著垃圾車倒入焚化廠儲坑，若一旦投料爐內燃燒，所有垃圾都將經高溫燃燒灰飛煙滅。

環保局呼籲，民眾若不慎誤丟貴重物品，切記要在關鍵1小時內立即與環保局清潔科專線聯繫，並盡量精確告知交付垃圾的車種是資源回收車或垃圾車，以及時間、地點，以利立即處置，就有可能找回失物，物歸原主。

環保局誤丟