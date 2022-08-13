金針菇又被戲稱為「See you tomorrow」，因為它隨著糞便排出來的時候，型狀幾乎不會改變，PTT上曾有很多網友就此展開討論。營養師李婉萍解釋說，糞便中常見沒被消化完全的食物殘渣，大多是高纖食物，因為纖維無法被胃酸、膽汁或胰液分解，但卻能幫助清理腸道，因此若在糞便中看到食物殘渣，沒有伴隨腹瀉、不明原因體重減輕、疼痛、發燒或任何排便習慣上的改變，就不用太擔心。

李婉萍在部落格上發文分享，曾聽過家長說，1歲小孩的糞便裡經常看到沒有消化完全的食物，讓她很擔心孩子吸收不好，因此嘗試將食物切得更碎、煮得更軟，但狀況仍舊沒有改善，因此就繼續讓孩子吃泥糊狀、類似副食品的食物，不知道這樣正常嗎？

李婉萍表示，在糞便中看到沒有完全被消化的食物碎渣，通常又以纖維含量最高的植物性實務為主，像是豆類、青菜（空心菜梗、金針菇）、全穀雜糧類（玉米、糙米）和水果（柚子），都可能，而我們肉眼看到的確實是沒被消化道分解和吸收的部分。

李婉萍解釋說，纖維無法被胃酸和小腸內的膽汁與胰液等消化酶分解的緣故，導致一路進到大腸後便會以食物的原形排出，但這不代表身體沒有吸收到這些食物的營養。更何況，纖維主要是在於清理腸道，雖然它不被胃與腸消化，但可幫助排除體內的廢物和毒素；也能增加糞便的體積、吸收水分，使其成形且更加柔軟，容易解出。

李婉萍指出，纖維來到大腸也會被充分利用，成為腸道益生菌的養分。不僅對預防便秘非常有用，也能保護我們免受大腸癌的侵害，還有防治肥胖、糖尿病、心血管疾病等好處。此外，如果吃飯吃太快、沒有好好咀嚼，消化酶就很難發揮作用，也很有可能在通過消化道時無法被徹底分解，建議用餐時放慢速度、細嚼慢嚥來改善。

李婉萍也說，假使糞便裡摻雜著殘渣，尤其是高纖維食物，同時沒有其他症狀，一般不需要擔心。不過，要是伴隨有持續性腹瀉、不明原因的體重減輕、疼痛、發燒或任何排便習慣上的改變等症狀，可能是某種健康狀況的警訊，務必就醫檢查。