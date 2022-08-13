近來瘋傳不少台人聽聞到柬埔寨打工的高收入，到了當地才發現是一場可怕詐騙的案例，有人慘被割舌囚禁，還有人遭性侵。對此，名主持人吳淡如稍早發文，表示聽了這些事情瞠目結舌，對抗這類詐騙手段，她一言以蔽之表示：「陌生人帶來的幸運，閃開比較好」，更透露過去曾到柬埔寨在當地按摩時遇到一位完全沒有臉的師父，聽了對方的故事後相當無奈惋惜。

吳淡如稍早發文表示，到了21世紀實在難以想像退化回人口販子大行其道的世界，她認為出國打工的危險性，新聞報導都已經一一說明，她只能多分享點經驗談，希望大家多所警覺，「其實，只要沒有用到你特殊長處（說的文縐縐一點是核心競爭力），卻告訴你隨便是誰包括你，輕輕鬆鬆，都可以獲得高薪。請思考這個邏輯，為什麼？為什麼他要對你這麼好？」，所謂羊毛出在羊身上，千萬不要輕易覺得好運會降臨在自己身上。

吳淡如說，就她多年前觀察海外房地產的經驗，許多和她相關的公司對柬埔寨的房產從來沒出手，原因為何？講文言文一點，「危邦不入，亂邦不居」，她回憶過去到柬埔寨旅行時曾遇到一位按摩者沒有臉，聽了對方解釋才知道，他原本是名司機，卻遇上有人為了10塊美金（約300元台幣）搶劫，最後還潑他硫酸，放他一個人在荒野裡等死，幸好最後獲救，但五官已經全毀。

對於當地的經濟條件，吳淡如曾聽友人說過「柬埔寨的房子95%只有外國人買得起」，這代表的原因大家可想而知，更可從2020年柬埔寨的人均GDP（國內生產毛額）中可略見一二，最後吳淡如提醒，「當人們得到某一些嚴重的病，我們會問：為什麼是我？當你看到天上掉下來的幸運，我們更要問：為什麼是我？」