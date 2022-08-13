三星本周終於發表了全新的Galaxy Z Fold4摺疊手機，過去不少消費者可能都以為Fold系列比較針對商務人士，但此次三星不僅進一步增加了類筆電的全新Flex模式功能，更聆聽使用者需求，在鏡頭模組上也採用了主打拍攝的S22系列鏡頭組合，讓Galaxy Z Fold4在全方位的功能上再升級，此次就開箱體驗Galaxy Z Fold4的新機功能，了解這款全新摺疊手機的各種特色。
跟Galaxy Z Flip4一樣，Galaxy Z Fold4此次同樣在Flex模式新增了TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用，還有更多快捷鍵如截圖、調螢幕亮度等功能，也能以雙指手勢開啟多重視窗，就算封面螢幕也能使用，另外還特別在Galaxy Z Fold4上新增了Taskbar功能，在使用APP時，下方也有如筆電工具列，能快速開啟或切用APP，加上螢幕下鏡頭2.0（UDC）像素密度較前代提升1.4倍，讓鏡頭更隱形、內頁螢幕看起來更一覽無遺。
Galaxy Z Fold4此次直接採用主打拍攝的S22系列鏡頭組合，更首度支援「AI防手震變焦」功能，而且進光量提升23%，在低光源拍攝時只要把手機立起來，按下右上角按鍵開啟封面螢幕的預覽，同樣比出「5」的手勢即能自拍，就算夜拍時也不用再帶腳架，自己也能看著封面螢幕處、對好角度，不怕手抖直接拍出細節清晰的夜拍照。
向來要用手機的主鏡頭自拍都不容易，但摺疊手機則擁有封面螢幕預覽功能的優勢，而且Galaxy Z Fold4此次機身設計更輕薄，重量也減輕至263g，單手拿起打開的螢幕，以5000萬像素的三主鏡頭組合自拍也相當輕鬆，加上Galaxy Z Fold4的封面螢幕更大，自拍時要預覽就更方便，可是自拍零失誤的好幫手。
此次體驗Galaxy Z Fold4新機時，感覺機身明顯變得更輕薄，雖然仍有一定重量，但在功能全面的摺疊手機來說，可是相當能接受的範圍，而且相機也升級為S22系列的相機模組，因此拍攝方面的功能也有大幅提升，而且Flex模式的小滑鼠、Taskbar、雙指手勢功能的升級，對於使用摺疊手機來說也更是直覺的體驗，特別在Galaxy Z Fold4上，使用上大小就像以前使用的電子辭典，但功能更智慧、更方便及多元，可以說是超小型的類筆電體驗。
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