三星本周終於發表了全新的Galaxy Z Fold4摺疊手機，過去不少消費者可能都以為Fold系列比較針對商務人士，但此次三星不僅進一步增加了類筆電的全新Flex模式功能，更聆聽使用者需求，在鏡頭模組上也採用了主打拍攝的S22系列鏡頭組合，讓Galaxy Z Fold4在全方位的功能上再升級，此次就開箱體驗Galaxy Z Fold4的新機功能，了解這款全新摺疊手機的各種特色。

三星全新Galaxy Z Fold4內頁螢幕為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，就算開啟多重視窗時，每個視窗也不會太小。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4封面螢幕為6.2吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，單手操作也相當方便，更能使用雙指手勢滑動快速開啟多重視窗。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4新增了Taskbar功能，在使用APP時，下方也有如筆電工具列，能快速開啟或切用APP。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4支援TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4螢幕下鏡頭2.0（UDC）像素密度較前代提升1.4倍，讓鏡頭更隱形、內頁螢幕看起來更一覽無遺。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4的Flex模式除了支援放置在桌上時的操作，就算雙手手持要打字時的左右設置也相當方便。（石智中攝）

跟Galaxy Z Flip4一樣，Galaxy Z Fold4此次同樣在Flex模式新增了TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用，還有更多快捷鍵如截圖、調螢幕亮度等功能，也能以雙指手勢開啟多重視窗，就算封面螢幕也能使用，另外還特別在Galaxy Z Fold4上新增了Taskbar功能，在使用APP時，下方也有如筆電工具列，能快速開啟或切用APP，加上螢幕下鏡頭2.0（UDC）像素密度較前代提升1.4倍，讓鏡頭更隱形、內頁螢幕看起來更一覽無遺。

三星全新Galaxy Z Fold4採用主打拍攝的S22系列鏡頭組合，更首度支援「AI防手震變焦」功能，而且進光量提升23%，夜拍時也能輕鬆拍出清晰照片。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4在低光源下實測夜拍巧功能照片。（石智中攝）

Galaxy Z Fold4此次直接採用主打拍攝的S22系列鏡頭組合，更首度支援「AI防手震變焦」功能，而且進光量提升23%，在低光源拍攝時只要把手機立起來，按下右上角按鍵開啟封面螢幕的預覽，同樣比出「5」的手勢即能自拍，就算夜拍時也不用再帶腳架，自己也能看著封面螢幕處、對好角度，不怕手抖直接拍出細節清晰的夜拍照。

三星全新Galaxy Z Fold4機身設計更輕薄，重量也減輕至263g，單手拿起打開的螢幕，以5000萬像素的三主鏡頭組合自拍也相當輕鬆。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4以封面螢幕預覽時的實測自拍照。（石智中攝）

向來要用手機的主鏡頭自拍都不容易，但摺疊手機則擁有封面螢幕預覽功能的優勢，而且Galaxy Z Fold4此次機身設計更輕薄，重量也減輕至263g，單手拿起打開的螢幕，以5000萬像素的三主鏡頭組合自拍也相當輕鬆，加上Galaxy Z Fold4的封面螢幕更大，自拍時要預覽就更方便，可是自拍零失誤的好幫手。

此次體驗Galaxy Z Fold4新機時，感覺機身明顯變得更輕薄，雖然仍有一定重量，但在功能全面的摺疊手機來說，可是相當能接受的範圍，而且相機也升級為S22系列的相機模組，因此拍攝方面的功能也有大幅提升，而且Flex模式的小滑鼠、Taskbar、雙指手勢功能的升級，對於使用摺疊手機來說也更是直覺的體驗，特別在Galaxy Z Fold4上，使用上大小就像以前使用的電子辭典，但功能更智慧、更方便及多元，可以說是超小型的類筆電體驗。