三星本周正式發表了全新的Galaxy Z Flip4摺疊手機，相信常看韓劇的劇迷也相當期待，因為不少人都應該發現，摺疊手機在韓劇及綜藝節目中都很常出現，而此次Galaxy Z Flip4就主打夜拍亮度較前代提升65%，在低光源下也能拍出清晰照片，同時也在封面螢幕上，升級成能預覽實際比例的拍攝構圖，更首支援人像模式拍攝，另外也新增了手機在Flex模式下的兩大新功能，此次就開箱體驗Galaxy Z Flip4的新機功能，讓大家也能考慮一下要不要跟上韓風，換上一支帥氣、時尚的摺疊手機。

三星全新的Galaxy Z Flip4 搭載1.9吋Super AMOLED封面螢幕，以及6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕，支援120Hz畫面更新頻率與智慧動態調節。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 的6.7吋內頁螢幕，與Galaxy S22 Ultra的6.8吋螢幕大小相差不大，但重量卻輕上許多。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 封面螢幕，能與全新Galaxy Watch5系列使用相同的主題封面。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 封面螢幕上增添了更多的快手指令，像是左右滑時也能查看通知，或是自訂快速計時、觀看行事曆等選項。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 封面螢幕上增添了更多的快手指令，像是下滑時就新增了直接快速開啟手電筒、Wi-Fi、藍牙等設定。（石智中攝）

Galaxy Z Flip系列向來主打年輕時尚，因此在上一代已經能與Galaxy Watch同步封面，讓兩者能更有一致性的搭配以外，此次更在封面螢幕上增添了更多的快手指令，像是下滑時就新增了直接快速開啟手電筒、Wi-Fi、藍牙等設定，左右滑時也能查看通知，或是自訂快速計時、觀看行事曆等選項，更支援如Spotify等第三方應用程式小工具，不必再打開手機即能執行更方便。

三星全新的Galaxy Z Flip4 支援雙指手勢功能，只要滑動即可快速開啟多重視窗。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 支援TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用。（石智中攝）

今年三星摺疊手機針對在打開或半開的狀態下的Flex模式，推出了多款新的直覺式、類筆電功能，兩機均支援TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用，以及雙指手勢功能，只要滑動即可快速開啟多重視窗，讓上下螢幕能使用不同的APP，操作上更便利。

三星全新的Galaxy Z Flip4 在拍攝時的封面螢幕預覽再度升級，只要雙擊螢幕，即能顯示拍照時的實際畫面，不必打開手機也能拍攝，而且滑動即能切換廣角，或是轉為錄影模式。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 以封面螢幕預覽模式下的實測自拍照。（石智中攝）

上一代的Galaxy Z Flip3雖然也支援以主鏡頭拍攝時，能以封面螢幕作預覽，但此次Galaxy Z Flip4就再度升級，只要雙擊螢幕，即能顯示拍照時的實際畫面，不必打開手機也能拍攝，而且滑動即能切換廣角，或是轉為錄影模式，就算放著手機，也能預覽畫面，再用手比出「5」的手勢，即能輕鬆用主鏡頭拍攝畫質更好的照片。

三星全新的Galaxy Z Flip4 夜拍亮度較前代提升65%，更能置於平面上拍攝，就算是需要等待幾秒曝光的夜拍模式，也能更穩定及輕鬆拍出好照片。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 在低光源下實測夜拍巧功能照片。（石智中攝）

Galaxy Z Flip4此次將後置廣角鏡頭感光元件畫素面積提升至1.8um，夜拍亮度較前代提升65%，因此在夜拍上的表現也比之前進步許多，加上摺疊手機能置於平面上拍攝，就算是需要等待幾秒曝光的夜拍模式，也能更穩定及輕鬆拍出好照片。

此次體驗Galaxy Z Flip4新機時，與上一代的差異最大的，可是重量與輕薄手感，以及拍攝功能最為有感，機身變得更纖薄，加上磨沙機身設計不留指紋，手感拿起來也更佳，而且在低光源拍攝上，不僅鏡頭升級，加上摺疊手機能放置等待曝光時間的優勢，因此就算在相當黑的環境下，也能拍出清晰照片，也是相對的一大優點。