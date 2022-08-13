桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊電豹女再添新血！繼上月5日進行徵選會挑中3名新秀Yuki、草莓、Jasmine後，雲豹球團決定擴大編制，再納入2名成員果果、紹頤，並於13日讓5名新成員正式亮相，期待新賽季中，能在球場上帶來更多熱情與活力，其中，果果更是職棒球隊樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員曲羿的妹妹，姊妹分別效力桃園在地2支棒、籃職業運動球隊，更成佳話。

電豹女去年底成軍，以甜美兼性感風格，搭配舞技精湛演出，讓在元年賽季中奪得聯盟最搶眼啦啦隊第2名，更大獲粉絲關注。休賽期間球團更針對電豹女舞技、陣容調整，並於今夏舉行徵選會，而Yuki、草莓、Jasmine、果果、紹頤5名女孩更從150名參賽者中脫穎而出，一同為新球季全力備戰。

5名新女孩都是各領域的佼佼者，如年僅21歲卻已成為職業舞者的Yuki、曾參與多部三立偶像劇演出的草莓、以及外交部青年大使舞蹈組一員的Jasmine，而最新加入的成員「果果」，從小對舞蹈表演充滿熱情，雖然個頭嬌小，但跳舞力道十足，曾代表台灣至國外表演，此回加入電豹女，首度跨領域的他，對自己期望相當高，更盼未來有機會能與姐姐「姐妹同台」一同在球場演出。

紹頤則是在徵選會加分題中演出高跟鞋舞蹈，獲得評審們青睞，他表示，因為從小熱愛舞蹈，加上喜歡嘗試各種不同的舞風，電豹女剛好在上季舞蹈中呈現可愛、性感、帥氣等各種不同的舞風，令自己印象深刻，希望能將興趣與工作結合，挑戰不同的自我。

雲豹球團也在休賽期間積極規劃電豹女專屬課程，如造型化妝、儀態訓練、直播技巧教學等課程，希望藉由課程不僅讓電豹女孩們學習各方面技能，更為每位女孩打造量身定做的專屬制服，舞技方面請來業界名師協助指導，期盼在新賽季中，將高質感內容呈現給至主場觀賽的球迷外，更能成為未來球團與在地企業合作的最佳宣傳大使。