解放軍東部戰區全天候在台灣周邊海空域實戰演習

在美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，解放軍舉行大規模實戰軍演強烈抗議，引發高度緊張後，美中官員一直在討論，由美國總統拜登和中國國家主席習近平面對面會談。

據《衛報》（The Guardian）12日報導，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）周五證實，當兩位領導人7月底電話會談時，提高了面對面會談的可能性，並同意讓團隊繼續敲定細節。

康貝爾說，並沒有新細節要宣布，但兩位領導人都可望出席11月在峇里舉行的20國集團（G20）峰會。

雖然解放軍在台海的軍演目前已緩和，但康貝爾說，這是北京對台加強施壓的一部份，並沒有結束，而美方認為，在未來幾周，甚至幾個月還可能繼續。

此外，他指出，中方軍演的目標很明確，那就是要威嚇台灣，並削弱它的韌性。康貝爾並表示，北京對裴洛西訪台表達憤怒，不過是改變台海現狀的「藉口」。

他說，美國會繼續確保台灣，還有相關區域的航行自由。康貝爾強調，美方不會採取反射性動作，而會保持耐心，並發揮效率，繼續在國際法允許的地方飛行，航行並執行任務。

他並未證實報導所謂，美國選擇不讓航母穿越台灣海峽，以免顯得太過挑釁的說法。但他證實，拜登已下令，讓美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母繼續留守相關區域。