在影音展區還會播放陳松勇生前的演藝作品，讓民眾回顧影帝精湛演技。（新北市立圖書館提供）

已故金馬影帝陳松勇不僅演技精湛，生前更熱愛閱讀，家中藏書800餘冊，在他逝世後，友人也將這些藏書捐贈給新北市立圖書館林口分館，讓民眾有機會一起分享影帝的閱讀收藏。因此，新北市圖林口分館也推出「陳松勇紀念展」，讓影迷可以透過電影，再次回顧影帝不同時期的演藝作品。

曾以《悲情城市》奪下金馬影帝的資深演員陳松勇，一生縱橫影壇50年，演出超過50部電影，被世人稱為「勇伯」的他，在螢幕前總是給人霸氣外露、草根味十足的江湖大哥形象，不過下戲後的興趣，卻是閱讀古文與歷史小說，甚至在1993年還多了作家身份，出版《陳松勇訐譙》教人欣賞台灣俚語，再於2005年出版《陳松勇新訐譙》示範如何罵人。

陳松勇雖外型粗獷豪邁，但喜愛閱讀、聽京劇，家中還收藏了許多文史相關書籍，還有京劇、歌仔戲等藏書與影音光碟800餘冊。陳松勇臨終前曾囑託友人將遺物捐贈公益，因此這800餘冊的收藏，在新北市議員蔡淑君協助下，捐贈給新北市圖林口分館，讓這些藏書與影音光碟能夠獲得更好的保管。

新北市立圖書館表示，陳松勇收藏的書籍內容包括歷史小說、台語文學、京劇、歌仔戲等，林口分館也特別從8月13日起至12月底止推出「陳松勇紀念展」，除了設置專區，展出陳松勇的閱讀收藏，同時還有珍貴的工作劇照、金馬獎座等，陳松勇專題影展也將播放包括《悲情城市》、《魯冰花》、《大頭兵》、《監獄風雲Ⅱ》等5部不同階段的代表作，帶大家回顧他卓越的演藝成就和精采的人生。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)。