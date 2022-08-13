Omicron變異株BA.5來勢洶洶，台南市長黃偉哲說，下一波疫情兵臨城下，估計8月底BA.5可能就會來了，呼籲大家持續把口罩戴好，該打疫苗的也要打。他也說，防疫2、3年來，可以看見民眾不免防疫疲乏，但魔鬼藏在細節裡，疫情往往發生在大家放鬆時，大家務必做好防疫。

黃偉哲今天上午出席台南市消防局舉辦的防災士培訓活動時指出，下一波疫情兵臨城下，能否守住這道防線，要靠大家做好防護。除了戴口罩，要打疫苗，家中有5歲的孩子要打第一劑，5歲到11歲打第二劑，成人符合資格可打第四劑。

他說，疫苗不是一打就馬上有免疫力，要2個禮拜才有免疫力，估計8月底BA.5 就會到來，因為現在BA.5已經進入社區了，以其傳播速度推算，8月底將有一波疫情再起，如果守護得好，打完疫苗，免疫力就剛好發揮作用，但如果沒打疫苗，就得要很小心。

他說，台南面對防疫一直都很戒慎恐懼，從數字可以看到，台南兒少疫苗覆蓋率高，確診率就低於全國，但長者疫苗覆蓋率沒那麼高，確診率就接近全國平均數，因此，市府還是會持續努力鼓勵大家打疫苗，之前也送快篩及車子等，該做的會繼續做，接下來也好努力加強提高長者疫苗覆蓋率。