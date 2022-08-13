前新竹市長林智堅12日宣布退選桃園市長，前總統府副祕書長羅智強今日表示，林智堅的退選聲明中，仍不見他對論文「抄襲」道歉，並痛批林智堅的退選，是史上最沒誠意的退選，且只要民進黨繼續執政，林智堅的升官大位就會等著他。

林智堅12日退選，並由立委鄭運鵬參選桃園市長。羅智強批林智堅的道歉聲明，以白話文來講，就是在告訴選民「是你對不起我！」羅智強強調，更讓人憂心的是，民進黨竟然打出鄭運鵬拚選舉，林智堅拚清白的口號，儘管抄襲已經被台大論定，還能如此傲慢和大言不慚。

針對鄭運鵬大力相挺林智堅，羅智強痛批，此舉就是在告訴選民，挺論文抄襲就支持鄭運鵬！羅智強進一步強調，倘若是反對抄襲的選民，就請用選票告訴民進黨，我們不要抄襲仔。

羅智強指出，論文和球場風波延燒至今，按照民進黨「升官學」的邏輯來看，退選的下一步，可能會得到民進黨的重賞，且可能得到行政院副院長以上的職缺，羅智強說：「大家走著看！未來林智堅升官大位有望！」