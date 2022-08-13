俄羅斯社群網路12日流傳空拍機畫面，顯示兩輛「凱薩」自走榴彈砲（CAESAR self-propelled howitzer）挨轟，從第二發落彈點來看，正好介於兩輛凱薩自走砲之間。網友紛紛推文說，從砲彈的爆炸範圍研判，應為俄系152公釐榴彈打擊。

不過，影片無法判斷出砲車毀損究竟到什麼程度，只能看出後方的東西在燃燒。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）6月初走訪基輔時，在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）共同召開的記者會中說，烏克蘭部隊將獲得最新一批由法國製造的凱薩自走榴彈砲。

凱薩自走榴彈砲是法國地面武器工業集團（Nexter Systems）製所製，由六輪驅動的卡車搭載52倍徑155毫米火砲而成，車上可裝載18發彈藥，最少可由3名人員進行操作。

凱薩使用增程型全口徑（ERFB；Extended Range, Full Bore）砲彈，射程可達42公里，火箭助推砲彈的話，射程可再增加至50公里。另外為了更好的防護措施，凱薩自走砲的駕駛室有加裝額外護甲，可以抵擋土製炸彈、反載具地雷，甚至是155毫米砲彈在載具5公尺（16英尺）外的爆炸。