紐約洋基13日在波士頓紅襪主場進行的「基襪大戰」遭到逆轉，先是在9局下牛棚失手被追平逼入延長賽，10局下紅襪湯米芬姆（Tommy Pham）擊出再見安打，以3比2摘下系列賽首勝。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）首局獲得四壞保送，雷佐（Anthony Rizzo）擊出二壘打攻下第1分。賈吉第3局轟出陽春全壘打，個人本季第46轟出爐，正好也是他的第100個打點！太空人猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）近況不佳，賈吉暫以總攻擊指數1.088領先全聯盟。

紅襪馬丁尼茲（J.D. Martinez）安打拿下1分，紅襪一路落後到第9局下半，洋基負責關門的投手荷莫斯（Clay Holmes）接連投出四壞保送，然後被馬丁尼茲安打追平！這是荷莫斯本季第5次搞砸比賽。

We love a Fenway Friday walk-off! pic.twitter.com/LlJucgao0O — Red Sox (@RedSox) August 13, 2022

10局下洋基新投手崔文紐（Lou Trivino）登板，他是本月初才從運動家被換到洋基，他被起始跑者攻到三壘之後，碰上了也是紅襪剛從紅人隊買來的「打人哥」湯米芬姆。兩隊新同學對決，最後湯米芬姆打中一顆沉球，從三壘方向穿出去左外野，再見安打！

洋基雖然在美聯東區獨霸，但是最近10場僅2勝8負，美聯頭號種子的寶座遭到美西龍頭太空人篡位。美聯東區競爭激烈，紅襪暫時墊底，卻也有機會和金鶯、光芒爭搶外卡。