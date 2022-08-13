大陸第一小生黃曉明今年初和Angelababy（楊穎，Baby）離婚後，感情動向就備受關注，網上瘋傳他戀上撞臉Baby的女企業家，但他沒正面回應。今(13日)他突然氣炸轉發工作室聲明，原來是網上還傳出他有私生子，讓他忍無可忍開罵：「想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」

黃曉明年初結束7年婚姻後，就傳出和長相精緻的女企業家葉珂交往，女方慶生時現場派對賀卡上寫著「M love KeKe」，疑是暗指「黃曉明愛珂珂」，被推測黃曉明為了寵女友親自籌畫了生日宴會，而女方被起底有過一段婚姻，葉珂則澄清：「其實很早就恢復單身了」，但隻字未提是否新男友就是黃曉明。

黃曉明發文。（圖／翻攝自黃曉明微博）

離婚後一直保持沉默的黃曉明，今稍早突然在微博爆氣，寫下：「努力工作抵不過一張造謠的嘴！？？？少用自己的嘴干涉別人的人生，也少用別人的腦子考慮自己的人生。想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」，而從工作室聲明中，可見有網友持續造謠黃曉明與他人有私生子，對方甚至還直球私訊騷擾威脅他。

黃曉明工作室發表聲明。（圖／翻攝自黃曉明工作室微博）

聲明稿指出，上述流言已經嚴重影響黃曉明的聲譽，本來不想占用公共資源，眼見烏龍傳聞越傳越烈，讓工作室忍不住出面澄清已經在今年5月對此取證完成，並請律師對部分網友提告，目前進度進展到已向法院繳交立案資料，對此，黃曉明工作室再次呼籲有心人別再造謠，「惡意抹黑行為零容忍」。