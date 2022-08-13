新竹市前市長林智堅因論文風波退選，國民黨新竹市長參選人林耕仁昨在抖音發出影片，開頭就提到林智堅把爛攤子留給新竹人，並寫下「阿堅，新竹呢？」等語，影片中也提到，林智堅先前雖創下百日奇蹟當上市長，但事實證明他的論文為假，林耕仁也表示，「讓在地阿仁來服務，一切都會更好！」

林耕仁昨在抖音發影片，畫面上可看到林耕仁坐在畫面正中央，向網友說明，他表示，會說話不一定會做事，並指林智堅前市長雖然在先前選舉，創造了百日奇蹟，選前100天在大家的支持下順利當選。

「結果事實證明，你的論文是假的、你的政績是爛的、你的球場是破的」，林耕仁在影片中說，然後林兩手一揮就去選桃園市長，把爛攤子丟給新竹人。影片一出也獲得不少網友迴響，有1600多個讚、近百個留言和60個轉發。

林耕仁在影片最後也說，自己雖然不是很會說話，但自己還是要說一句，「恭喜，林智堅前市長成為桃園人」，他也表示「讓在地阿仁來服務，一切都會更好」。