台中市環保局「機車汙染AI辨識系統」參加「2022APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，奪下「亞太永續行動獎」銀獎、「台灣永續行動獎」銅獎。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

為優化人力資源成本、加強管理，台中市環保局發展AI人工智慧自動判煙技術，並結合車牌影像辨識系統查緝烏賊車，頗具成效，近日分別奪下「2022APSAA亞太暨台灣永續行動獎」銀牌及銅牌，局長陳宏益代表領獎，他表示，未來將持續強化公部門與民間單位的合作，打造永續宜居城市。

由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的「2022APSAA亞太暨台灣永續行動獎」公布得獎結果，台中市環保局以「機車汙染AI辨識系統」參賽，在247件作品中脫穎而出，分別奪下「亞太永續行動獎」銀獎、「台灣永續行動獎」銅獎，成績斐然。

環保局表示，今年台灣永續行動獎共吸引136個單位報名參加，環保局的「機車汙染AI辨識系統」因具有創新實踐理念，且具體方案令人驚艷；此次得獎，也是環保局繼日前獲「2022全球50智慧大獎」（2022 Smart 50 Awards）後再受肯定，顯示台中市採用科技管理移動汙染的政策受認同。

環保局近幾年因應人工智慧潮流，採用科技執法的方式管控水源汙染、空氣汙染等，已展現具體成效，根據統計，在運用AI人工智慧管理老舊車輛的部分，去年就完成98萬多部機車定檢、年度定檢率達82.7％，六都排名第一，更成功汰換6萬多部1至4期老舊機車，相當於減少PM2.5年排放量8.8公噸。

陳宏益強調，環保局在永續發展領域的執行成效獲肯定，未來將持續透過公私協力方式，提升民眾對機車排氣檢驗、維護保養的環保相關觀念。