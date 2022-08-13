維爾納 在轉會窗結束前回歸 RB萊比錫（圖片來源︰達志影像）

RB萊比錫有之前效力英超切爾西的前鋒 維爾納 Timo Werner 歸隊，令球隊攻力更強。本場面對論實力只是中游球隊的科隆，理應可勝出，同時應可打開本賽季的勝利之門。

【足球-德甲】[科隆 @RB萊比錫][08/13(六) 21:30] [編號 691]

英超切爾西周中宣佈，以約2,350萬鎊，將隊中德國國腳前鋒 維爾納 售回予RB萊比錫。今年26歲的 維爾納 在2020年加盟切爾西，但水土不服表現平平，聯賽上陣56場只攻進10球，近期更已成為板凳球員。但當年他效力RB萊比錫進球絕對不少，聯賽上陣127場進78球，是球隊絕對主力。有了維爾納 回歸，加上法國新星、上場也進了1球的 恩昆庫 Christopher Nkunku，RB萊比錫攻力不弱。

科隆上賽季聯賽得第7名，表現令人有驚喜。球隊在序幕戰以 3:1 擊敗了升班馬沙爾克04，不過兩隊實力有差距，而RB萊比錫既有主場之利，還有維爾納加盟，首選不讓分RB萊比錫勝。

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年僅19歲的 德國前鋒 Jamal Musiala 穆斯亞拉 序幕戰梅開二度（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑，縱使有前鋒兼神射手 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離隊，但一眾球星在序幕戰大爆發，客場以 6:1 大勝歐霸冠軍法蘭克福。本場回到主場出戰，應可順利擊敗沃夫斯堡，首選主勝。如果進取一點，更可選讓分拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[沃夫斯堡@拜仁慕尼黑][08/14(日)23:30] [編號 694]

萊萬 改投西甲巴塞隆納令外界擔心拜仁本賽季的攻力。畢竟萊萬可說是進球機器，除了是7屆德甲神射手外，他為拜仁在德甲上陣253場就進了238球。在沒有了這位波蘭前鋒的情況下，確令人擔心拜仁如果彌補這些進球。

但拜仁球員只用了1場球賽，就粉碎了外界質疑。在揭幕戰對法蘭克福，球隊以6:1大勝，當中新加盟的塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane也取得自己首個德甲進球，而另一前鋒 Jamal Musiala 穆斯亞拉 更是梅開二度。本場對上沃夫斯堡，眾前鋒又有機會力求進球。

沃夫斯堡在首場聯賽則無法獲勝，只能以 2:2 跟文達不來梅打平。沃夫斯堡上季以11名完成球季，成績只是平平，轉會窗也沒有作出甚麼重要收購以加強球隊實力。本場遇上拜仁，實沒有多大勝機。如果嫌棄拜仁不讓分勝的賠率不理想，可選拜仁讓分勝，也不妨考慮大小[總分]大3.5。

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