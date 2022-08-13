為了振興街頭文化工作者，降低疫情衝擊，新北市文化局8月20日、9月24日、10月8日將推出街頭藝人戶外實境觀摩工作坊，並結合2022 Just FUN 新北街頭文化節、街頭藝術活絡展演及新北市眷村文化節等活動，在板橋林本源園邸、板橋放送所、捷運淡水站、金色水岸及空軍三重一村等地，邀請專業講師解說街頭展演技巧，並提供觀摩機會。

新北市文化局除了媒合街頭藝人展演機會、補助費用2000元，近期辦理各式線上課程工作坊，這次推出戶外實境觀摩團，只要持有北北基桃四市的街頭藝人有效證民眾，都可以申請戶外觀摩，三場次每團限18人線上報名，額滿截止。

文化局指出，為同步促進各地觀光，市府今年與旅遊業結合，將媒合街頭藝人到觀光景點展演，透過領隊介紹展演者特色，讓民眾近距離感受表演者魅力，目前已推廣至石門洞、烏來風景區，未來也會將街頭藝術帶往更多觀光旅遊景點。

文化局表示，8月20日及21日舉辦2022「Just FUN 新北」街頭文化節，將結合饒舌、塗鴉、街藝及街舞4大元素，邀請獨立樂團、街頭藝人表演，現場還有2D塗鴉彩繪車，塗鴉體驗及嘻哈市集，將是今年暑假新北最大的街頭活動，民眾可至府中廣場、市民廣場欣賞，詳細資訊可至新北市政府文化局官網或新北市街頭藝人主題網站查詢。