明道中學第九屆[email protected]日前登場，本屆主題為「堅毅Perseverance」，3位校友、2位大學新鮮人、3位在校學生，輪番分享自己如何面對恐懼及挑戰，依然勇敢堅毅面對自我的精采故事。

上半場，年輕作家校友彭紹宇首先上場，他說，「一個寫字的人，愛電影的人」這是他對自己的定位，透過持續書寫，專注做好自己，發現自己原本少年時期困住自己的心魔，反而成為自己的優點，鼓勵同學們「不必成為更好的自己〉，而是成為真實的自己。

高中部二年級陳冠伶同學，以「一步的力量有多大」為題，分享自己多次登山的經驗，怕高、怕蟲都不是阻礙的理由，先跨出自己的那一步；目前就讀高雄餐旅大學的校友洪筱雅分享阿嬤給她最貼切的形容「大隻雞慢啼」，她回憶國中時成績總是全年級吊車尾，但透過設定目標、樂觀、努力地向前進，戰勝原本看似亂碼的數學科目，現在成為一位充滿自信的大學生。

技術高中部商經科一年級詹詩捷以「堅持到無能為力」為主題，分享成長故事，他小小年紀就建立自己的創作平台，甚至上網接商業設計案，她認為握有「一手天生好牌，更要認真打」，沒有當初的堅持，就沒有現在的舞台。

下半場，明道校友黃常恩以「在迷茫中才能看到自己最真實的樣貌」開頭，她因為熱愛舞台，從國小一直堅持參加演說比賽，直到高中前往美國留學期間遇到全球疫情，危機就是轉機，藉此沉澱自己創造「灰塵獨角怪」完成出書夢想，並鼓勵在場的同學們發現自己獨特的那隻角。

國際部九年級王宥云以Perseverance is the Greatest Enemy of Fear為題，挑戰自己的上台恐懼症；即將成為大學新鮮人的陳書安，以「喚醒沉默的聲音」為題，分享自己擔任明道校刊「青衿誌」社長「噤聲、呼聲、留聲」的過程；另一位大學新鮮人陳軒立同學，從高中時期就明確自己的目標，透過學校的支持並積極把握機會，曾參與黑客松、台中科大研究計畫、中市府教育局雲端人才培育計畫等，甚至受邀至美國AWS研討會與世界人才競合，中學時代傲人的學經歷。