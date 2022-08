明道中學第九屆[email protected]日前登場,本屆主題為「堅毅Perseverance」,3位校友、2位大學新鮮人、3位在校學生,輪番分享自己如何面對恐懼及挑戰,依然勇敢堅毅面對自我的精采故事。

上半場,年輕作家校友彭紹宇首先上場,他說,「一個寫字的人,愛電影的人」這是他對自己的定位,透過持續書寫,專注做好自己,發現自己原本少年時期困住自己的心魔,反而成為自己的優點,鼓勵同學們「不必成為更好的自己〉,而是成為真實的自己。

高中部二年級陳冠伶同學,以「一步的力量有多大」為題,分享自己多次登山的經驗,怕高、怕蟲都不是阻礙的理由,先跨出自己的那一步;目前就讀高雄餐旅大學的校友洪筱雅分享阿嬤給她最貼切的形容「大隻雞慢啼」,她回憶國中時成績總是全年級吊車尾,但透過設定目標、樂觀、努力地向前進,戰勝原本看似亂碼的數學科目,現在成為一位充滿自信的大學生。

技術高中部商經科一年級詹詩捷以「堅持到無能為力」為主題,分享成長故事,他小小年紀就建立自己的創作平台,甚至上網接商業設計案,她認為握有「一手天生好牌,更要認真打」,沒有當初的堅持,就沒有現在的舞台。

下半場,明道校友黃常恩以「在迷茫中才能看到自己最真實的樣貌」開頭,她因為熱愛舞台,從國小一直堅持參加演說比賽,直到高中前往美國留學期間遇到全球疫情,危機就是轉機,藉此沉澱自己創造「灰塵獨角怪」完成出書夢想,並鼓勵在場的同學們發現自己獨特的那隻角。

國際部九年級王宥云以Perseverance is the Greatest Enemy of Fear為題,挑戰自己的上台恐懼症;即將成為大學新鮮人的陳書安,以「喚醒沉默的聲音」為題,分享自己擔任明道校刊「青衿誌」社長「噤聲、呼聲、留聲」的過程;另一位大學新鮮人陳軒立同學,從高中時期就明確自己的目標,透過學校的支持並積極把握機會,曾參與黑客松、台中科大研究計畫、中市府教育局雲端人才培育計畫等,甚至受邀至美國AWS研討會與世界人才競合,中學時代傲人的學經歷。