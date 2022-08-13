新北市淡水河河祭路祭文化協會12日至14日舉行「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」暨關懷弱勢活動，新北市副市長劉和然到場參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通順利。（蔡雯如攝）

新北市淡水河河祭路祭文化協會12日至14日舉行「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」暨關懷弱勢活動，該活動已邁入第21年，為了普度好兄弟，廟方遵循傳統，舉行特殊的龍王供養、送法船儀式，讓好兄弟領受施食、聽經聞法，新北市副市長劉和然今也到場參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通順利，疫情早日遠離。

劉和然說，淡水河流域經歷北台灣400多年的歷史演變，殖民期間外國亡靈、意外或投河的亡靈往生後無法超度，導致淡水河流域事件不斷發生，為了安定亡靈，佛教團體舉辦法會，竹林慈玄宮2016年主辦後，結合地方團體、里長的力量，擴大辦理超度儀式，如今該法會已成為新北市重要宗教祭典之一，廟方普度完畢後，也將會把供品捐贈給弱勢協會，關懷弱勢不遺餘力。

民政局長柯慶忠說，竹林慈玄宮2020年在市議員蔡錦賢號召下，成立新北市淡水河河祭路祭文化協會，藉此發揚河祭路祭的傳統文化，傳承淡水無形宗教文化，尤其是龍王供養、送法船儀式更是獨特，盼能持續傳承。

蔡錦賢說，廟方在今年法會邀請宜蘭孔雀明王寺住持上慈下傑和尚、台北遍智佛學會住持果洽仁波切共同主法誦經持咒，希望先祖、亡靈能離苦得樂，法會也設有贊普桌、普盒、消災祿位及超薦牌位，希望超度超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土。