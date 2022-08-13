普渡兼行善，大批信徒認購的普渡禮盒供品擺放在五王殿前，要捐贈給弱勢民眾。（程炳璋攝）

普渡兼行善，正統鹿耳門聖母廟今年中元節首次嘗試認捐供品活動，廟方代購實用禮盒，信徒認購當普渡供品，隔日捐贈弱勢團體，獲熱烈響應，普渡供桌較往年暴增250桌，11日公開捐贈給8個里長與12個社會關懷機構，廟方估計約1600位弱勢民眾受惠。

聖母廟往年的中元普渡儀式，信徒供品可達600桌，寺廟主委王增榮認為這些信徒提供的供品，過去一經普渡完，多數交由廟方處理，多數的供品因無法轉贈只好丟棄，實在太可惜，乾脆發起代辦「普渡植福」活動。

廟方代購普渡用的禮盒，由信徒自由認購當供品，在中元節祭祀過後就捐贈給弱勢團體，在新冠肺炎疫情與物價上漲的社會狀況下，實質發揮宗教行善功能，幫助弱勢。

為了真正幫助到弱勢團體，廟方選購禮盒以實用為主，幾乎包含「柴米油鹽醬醋茶」13樣生活日常食物，首次試辦就獲得信徒回響，今年中元普渡共有850桌，600桌為過去傳統供品，增加的250桌皆為廟方代購的禮盒供品。

經過12日中元節普渡祭拜天地儀式後，廟方13日即刻將民眾認捐的普渡禮盒，擺放在五王殿前，舉辦公開轉送儀式，台南市長黃偉哲妻子劉育菁與多位民代到場見證。

廟方原打算只將禮盒供品捐贈給土城地區8個里共200多位低收入戶民眾，因信徒認購踴躍，多出不少禮盒，決定加贈給12家慈善弱勢團體，估計全部可造福1600位民眾。