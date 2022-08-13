在中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智建議及團隊治療下，三陰性乳癌病友小魚（中）病況控制良好，她寫卡片感謝醫師陪伴他勇敢抗癌。（馮惠宜攝）

在免疫治療助攻下，針對風險極高的三陰性乳癌，可望降低復發風險，並延長患者存活期；28歲二寶媽小魚（化名），和40歲的廖小姐現都曾罹患三陰性乳癌，為了稚齡的孩子勇敢抗癌，倆人在醫師建議下透過免疫藥物搭配化療、手術切除、術後輔助治療，如今病況良好，未有復發，倆人也和醫師共同呼籲病友勇敢面對、積極治療。

小魚是全職媽媽，5年前某日洗澡時卻突然摸到乳房硬塊，就醫檢查發現「高風險早期三陰性乳癌」，一度難過哭泣，但看到孩子熟睡的臉龐，決定堅強面對病魔。

而40歲廖小姐2年前懷孕第3胎時意外流產，但乳房腫脹情況卻未跟著消退，且觸摸乳暈上方有明顯硬塊，驚覺有異，就近就醫，經一連串檢查發現2顆2-3公分腫瘤且合併腋下淋巴轉移，醫師診斷為「高風險早期三陰性乳癌」。

倆名勇敢的媽媽，在醫師建議下採手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，如今病況控制良好。

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤說明，所謂的三陰性乳癌是指，雌激素(ER)、黃體素(PR)和第二型人類上皮生長受體(HER2)等三種接受體呈現陰性，其中若符合「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或者「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」條件，即為高風險早期三陰性乳癌。

林金瑤表示，過去病友大多只能選擇化學治療，但近年隨著免疫治療藥物的發展，若化學治療合併免疫治療，有機會提升「病理完全緩解」機率，且能同時降低復發風險，追求更長的存活時間。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智指出，在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％，而國際研究發現高風險性早期三陰性乳癌病友手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以將病理完全緩解(pCR)率提升至超過6成，並且降低近4成遠端惡化或復發風險，實為乳癌治療的一大進展。