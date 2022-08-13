侯友宜在佛光山覺培法師團隊主持下，與附近里長、動物保護團體、寵物及獸醫師等相關公會以及現場百位飼主一同為所有動物誦經祈福。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜（左）13日出席在板橋動物之家舉行的「中元毛寶貝聯合祈福會」，並發放祈福禮。（姚志平攝）

新北市政府動保處為普渡眾生消災祈福，今年與佛光山金光明寺協力合作，於今（13）日於毛寶貝生命教育園區舉辦「中元毛寶貝聯合祈福會」，新北市長侯友宜在佛光山覺培法師團隊主持下，與附近里長、動物保護團體、寵物及獸醫師等相關公會以及現場百位飼主一同為所有動物誦經祈福，並為現場參與法會的毛孩繫上平安符，場面相當溫馨。

法會現場莊嚴肅穆，佛光山金光明寺住持覺培法師親自主持灑淨儀式，淨化磁場，伴隨大悲咒唸誦，法師引領侯友宜至佛前獻花祈福，為在世眾生祈福消災解厄，平安渡過下一年。之後法師帶領侯友宜及現場貴賓，移步至超薦壇為往生動物舉行超渡儀式，以慰藉往生動物靈魂，來世再投生善處。

動保處表示，今年中元節為對往生毛寶貝思念，祈福求平順，特別邀請佛光山為眾生動物辦理聯合祈福法會，現場主桌擺設蘭花及總牌位，總牌位立有消災眾動物及超薦往生眾動物，供奉6道素菜4種素果，並專門於檯下祭桌擺設動物食用罐頭及飼料，為眾生動物祈福祝禱，也超渡往生動物。

動保處說，新北市從寵物認養至終老，全方位考量飼主需求，民眾只要至本市公立動物之家認養動物，並完成生命教育，即可取得寵物飼養認證卡，可享有多項優惠。

動保處指出，設籍新北市市民，若有寵物登記的毛寶貝不幸離世，也可將遺體送至動保處或各動物之家申請集體火化。另針對路死動物，也與環保局合作建立路死犬貓善終計畫，專案處理路死犬貓遺體，妥善為本市犬貓善終。

侯友宜表示，新北市是動物友善城市，致力動物保護，動物救援每年高達1萬多件，除推廣認養不棄養，也呼籲飼主對寵物要善盡照顧的責任，當面臨寵物過世後，也必須妥善安排後事，希望透過這次祈福會，傳達新北市尊重生命、愛護動物的理念。