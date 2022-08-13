雲林縣是農業大縣，在台灣糧食安全扮演非常重要角色，雲林縣政府今年主辦「雲林農業設計展」活動，明(14日)為展期的最後一天。縣長張麗善今(13日)特別在臉書「慫恿」大家出門走走，用顏色品味你的小旅行、用色彩探索繽紛的雲林！

2022年「雲林農業設計展」的活動地點，為北港鎮台糖公司北港糖廠(會場入口，媽祖大橋及光復五路交叉口)。張麗善在臉書分享，今天是自己隔離第二天，還是一大早就起床，人不能出門，只好慫恿大家出門走走，希望大家到好拍、好逛、好玩、知識含量又高的2022雲林農業設計展，用不同的角度詮釋農業，來看看食材色澤如何轉化為藝術品。

另外，這次展覽有很多豐富的內容，包含六大主題展館，維度空間(蔬果主題館)、養氣食光機(健康生活館)、知稻˙好米學(稻米主題館)、大菜市(雲林產銷館)、漁牧未來式(漁牧主題館)、農村美術館(設計美學館)表現農業主題。