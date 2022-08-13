澎湖縣、台北市的城市交流活動，將參訪澎湖縣水產種苗繁殖場，並由台北捷運公司與澎湖科技大學簽署合作備忘錄。（張茂雄攝）

柯文哲、賴峰偉兩人互贈書籍、伴手禮給對方。（張茂雄攝）

台北市長柯文哲13日率領市府主管一行人，搭機前往澎湖縣進行城市交流，受到縣長賴峰偉的熱烈歡迎，賴峰偉說柯市長的夫人陳佩琪是澎湖人，歡迎澎湖女婿過來指導，賴也爆料說，台北市副市長黃珊珊讀過澎湖馬公國小，可見得澎湖縣與台北市的緣分很深。至於有人爆蔡璧如的論文涉及抄襲，柯文哲說蔡來自大學，非常清楚學術倫理的重要，他相信只要說明白就好。

台北市政府參訪團一早從松山機場出發，來到風景優美的海洋島嶼澎湖，因班機延誤，使得第一個行程到開台澎湖天后宮臨時取消，柯文哲一行人直接來到福朋喜來登飯店，參加澎湖縣政府安排的城市交流座談，柯文哲與賴峰偉互贈2本書、伴手禮給對方。

由於陳佩琪是從小出生成長在澎湖的優秀子弟，這次利用假日參訪，得以全程陪同柯文哲回家鄉看看，陳佩琪一路笑容滿面，也可看出他心情相當愉悅。賴峰偉致詞時說明，台北市副市長黃珊珊因為當警察父親調動關係，在小學3年級以前曾住在澎湖，並就讀有百年歷史的馬公國小，可見得台北市政府跟澎湖縣的淵源。

澎湖縣、台北市的城市交流活動，將參訪澎湖縣水產種苗繁殖場，參觀全台最古老的眷村篤行十村，同時前往澎湖光華營區勞軍，晚上將由台北捷運公司與澎湖科技大學簽署合作備忘錄，明天則到南寮社區、通樑保安宮、兩棲連勞軍、二崁古厝參觀，讓北市府同仁體驗海洋治理下的進步澎湖。