受到新冠病毒疫情影響停辦，睽違2年的「111年環保志義工群英會」13日在漳興國小舉行南投縣初賽，來自各鄉鎮市的志義工隊伍近200人齊聚一堂，在4項環保項目競技，獲得優勝的隊伍將代表南投縣在10月份前往高雄參加「全國環保志(義)工群英會」，爭取全國最高榮譽。

活動現場，氣氛歡樂，參賽者各個活力十足，南投副縣長陳正昇為參賽者加油打氣，勉勵參賽隊伍全力以赴、爭取佳績，為南投爭光。感謝環保志義工平時努力為南投縣環境付出，包括垃圾減量、資源回收、環境教育宣導等各項環境保護工作，對南投縣有相當大的貢獻，期盼民眾一同努力，讓南投美好景色能夠永續長存。

陳正昇表示，群英會比照全國決賽項目，進行「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「資源分類王」及「環境保衛戰」等4項趣味競賽，雖只有5隊參賽，但為了選出代表隊參加全國決賽，大家都有備而來，競爭相當激烈，所有參賽隊伍在歡樂氣氛下良性競爭，各社區間有了業務交流的機會。

環保局長李易書指出， 「環保志義工群英會」是個非常棒的平台，在各種競賽過程中，以環境知識為題進行互動問答，透過活動設計，充分發揮團隊合作精神，用寓教於樂的方式體認環境保護的重要性。初賽各項競賽項目總成績前3名及單項前3名的優勝隊伍將頒獎座及商品禮劵以資鼓勵。

競賽過程中各隊伍使出渾身解數，尤其環保啦啦隊隊伍發揮巧思，利用光碟、塑膠袋等回收物製作服裝，另寶特瓶、鋁罐做成的童椅道具，別具創意巧思。環保金頭腦比賽為4選1的選擇題，各隊派出10人以接力方式答題，上場志義工展現專業與活力，現場掌聲、歡笑聲不斷，氣氛熱絡。立委許淑華、南投市長宋懷琳、議員賴燕雪、張嘉哲、黃世芳、蔡銘軒都到場向參賽隊伍致意。