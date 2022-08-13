民進黨桃園市長參選人林智堅因「論文門」宣布退選，總統蔡英文仍相信林是清白等問題，國民黨主席朱立倫回應說，相信實實在在，誠實面對，是非黑白是台灣最基本的道德標準大家要共同維護，選舉是一時的，如果台灣沒有的是非黑白、沒有的道德標準，我們什麼教育我們下一代，所以這次是台灣人民的勝利！

朱立倫說，林智堅的論文台大學倫會認定是抄襲，但是到現在為止，林智堅還不肯認錯，蔡英文總統還在瞎挺，而在這個過程當中，鄭運鵬更是叛判台大，什麼2本論文拿來從頭看到尾沒有抄襲，甚至不要教授，這樣一個不顧是非黑白背叛母校候的選人至少先出來道歉，要出來說清楚講明白，陳明通教授也要出來面對。

朱立倫對副主席夏立言訪大陸的問題說，這個時機對國民黨和年底選舉不利，但是在台灣就危險的時候，對台灣人民有利，對在大陸工作、生活經商的台胞、台生及台商有利，我們要怎麼做選擇，如果再這樣下去，這樣的一個 衝突，難保不會變成戰爭。難道我們要戰爭嗎？

朱立倫說，如果經濟的報復再演下去，如果 ECFA停掉，台灣1年要成損失200億，對台商、台灣中小企業的衝擊有多大，所以這個時候我們少數的一個交流管道，不要中斷，用勇氣來面對，只要對台灣好對台灣人民好，也許會傷 到他個人傷到國民黨，但是國民黨愛台灣，堅 持做對的事。