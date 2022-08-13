國內行進樂旗首屈一指的建中樂旗隊，2022前進荷蘭參加四年一次的WMC世界音樂大賽，以四位偉大的作曲家的組曲”英雄之心(Heroic hearts)”在最高級別表演比賽(Show Contest, Championship Division)，以92.23的高分獲得最高級別(Championship Division)季軍。成立至今40年，歷年來經常在暑假期間出國參賽或演出，這次的佳績已是第十三次獲得前三名的佳績。

WMC素有音樂屆奧運之美稱，建中樂旗隊2022年能再度獲邀參賽並獲得甲組表演比賽第三名的佳績，誠屬不易。2021年報名之時，正是台灣疫情嚴峻時刻，眾多的困難在眼前，出國參賽似乎遙不可及，但學生參賽的心堅定不移，一切依計畫持續前進；幸好，比賽日期前，各國疫情日漸緩和，在企業各界和眾多愛護建中樂旗聯隊的家長支持下迎刃而解，再度前進荷蘭挑戰世界行進管樂。

WMC2022-建中樂旗聯隊獎牌。(建中樂旗隊提供)

樂旗表演裡，每一個人都是獨一無二，是隊形中的一個重點，少了一個人，隊形就不完整。同時，全隊唇齒相依，只要有一個人出錯，線條就會斷掉，步伐就會顯得零亂，整體的表現就會受到影響。比賽前教練團規劃了2周在台灣鐵人般的集訓，7月10日開始，每天早上8點到晚上8點，頂著37、8度的高溫，從音樂、隊形和合奏一項項自基本動作開始訓練，一周內要背熟70幾張圖形、高溫燒烤下銅管的導熱效應，讓學生們的嘴唇燙傷的不在少數，無數次的步伐練習，腳底水泡、扭傷、肌肉拉傷和中暑的更是不勝枚舉；但建中樂旗聯隊成員不為所懼，為實現夢想、為國爭光的動力驅使下，就算受傷依然堅持不休息的繼續訓練。

一整場9分多鐘的表演，從設計、練習、修正，到最後的表演，一次次的修正重來，若是不夠情，真的不是正常人會想做的事。他們展現的精神，正如表演曲目 “英雄之心”，在這艱難時刻，世界上的英雄有各種面貌，有些在強大的悲傷中仍能鎮定，有些奮勇對抗，有些療癒人心，帶來希望。2022年建中樂旗聯隊精湛的詮釋貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等四位偉大的作曲家的組曲「Heroic hearts」，時而壯闊激昻，時而柔軟，貫穿全場。不僅撫慰人心，也一同展現屬於自己的英雄之心。

建中樂旗聯隊參賽也不忘做好國民外交。(建中樂旗隊提供)

7月23日在建國中學徐建國校長的勉勵與正式授旗下，建中樂旗聯隊的每個成員昂首闊步，展現自信的前進荷蘭參賽。整齊有紀律的大隊人馬前往桃園機場準備出發前進荷蘭，讓桃園機場瞬間湧入大批登機的人群和送機的家人，地勤人員更是雀躍不已，欣見久違的人潮。經過14小時的飛航，大隊人馬抵達荷蘭，賽前3天抵達，調整時差和適應環境，依然是早8晚7的訓練，充分發揮建中樂旗精神-臻於完美，止於至善。7月29日預賽首戰告捷進入前三最高分組的佳績，這一戰雖然旗開得勝，但聯隊成員依然不敢放鬆，更是加緊腳步，針對預賽不完美之處，一次次不厭其煩的進行調整與修正。

決賽出發前進比賽會場，抵達熱嘴場地開始訓練，比賽前一小時整理好服裝後，前進比賽會場。看著大會飄揚的中華民國國旗和加油席上搖曳的中華民國小國旗、建中樂旗小旗，主持人介紹建國中學樂旗隊，更是不只一次地說Taiwan, Taipei，現場觀眾熱情的掌聲，再次讓世界看見臺灣。建中樂旗聯隊更是全力以赴的演出，觀眾時時回以高度熱烈的掌聲，看到聯隊不同的隊型變化和換曲目，更是掌聲不斷。最後建中樂旗聯隊在最高級別表演比賽中，音樂和視覺表現各有突出，整體效果更是以第二名的高分勝出，最終更是以92.23的高分在Championship Division比賽中獲得第三名，實屬不易，再次讓世界看見台灣。頒獎典禮前，聯隊成員與他國的各校相互聯誼、互相介紹、拍照，不僅讓世界看見臺灣，也充分的展現國民外交實力。

建中樂旗隊是台灣非常少數，能夠在國際上長期能夠保有能見度的高中團體，透過演奏樂器與肢體動作（包含精準的行進、舞蹈、戲劇、道具的操控等）來呈現表演。演奏與肢體動作都是技能，要提升技能，就得投入時間，刻意練習，即使是聰穎過人的建中學子，依然得在一步一腳印的訓練中累積實力。每一次的出國比賽，不僅是建中樂旗聯隊為自己贏得勝利，也讓中華民國的國旗隨著建中樂旗隊的足跡，飄揚在世界各國，讓世界看到臺灣。