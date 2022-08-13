首次在台東舉行公益飄移表演賽今天熱場登場，賽車界昆凌Abby是全場嬌點。（莊哲權攝）

首次在台東舉行公益飄移表演賽今天熱場登場，賽車界昆凌Abby是全場嬌點。（莊哲權攝）

首次在台東舉行公益飄移表演賽今天熱場登場。（莊哲權攝）

首次在台東舉辦的公益飄移表演賽今天熱場登場，現場震耳欲聾的引擎聲，不斷揚起的白煙及輪胎燒焦味，令人血脈賁張，其中，高顏值賽車女神ABBY，曾擔任電影「叱吒風雲」中昆凌的替身，素有賽車界昆凌的稱號，成為全場的「嬌」點。

喜歡賽車的女性並不多，專業女賽車手更是少見，13日在台東首次舉辦的公益飄移表演賽中 外型亮眼，與藝人周杰倫的妻子昆凌有幾分神似的Abby張瑩家，成為場上的亮點之一，這次她開了百萬雪弗蘭飄移車來台東，在賽道上奔馳，與男選手毫無遜色。

Abby說，玩賽車已有7、8年歷史，當初看了賽車就愛上這個運動，也曾擔任賽車電影「叱吒風雲」中女主角昆凌的替身， 每年都參加4、5場賽事，曾在1場賽事中發生爆炸，因為全身都有防護設備，毫髮無傷，最近還在全國房車賽中拿到第3名，安全駕馭賽車飄移，巾幗不讓鬚眉。

主辦的李林樹表示，這是台東首次公益飄移表演賽活動，共有來自全國30位車手參加， 除了刺激的PK賽事以外，也由民眾體驗試乘，每人繳200元，由A級車手駕駛體驗甩尾、轉圈，收入全數捐給台東弱勢團體。

1位參加試乘的小六學生說，好刺激，長大也要當賽車手。另位林先生說，感覺好像坐在戰鬥機，甩尾瞬間G力爆表。短短不到1分鐘的時間，全身從頭緊繃到底，上了車說不會怕，那是騙人的，但實在是很棒的體驗，真的可以來嘗試挑戰。