澎湃新聞報導，上海市衛健委13日通報：12日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者3例，均在隔離管控中發現。據官方「上海發布」微信公眾號消息，市疾控中心基因測序結果顯示，11日報告的7名陽性感染者有同一相對密閉空間的共同暴露情況，存在明確流行病學關聯，7人感染的病毒均為Omicron BA.2.2.1變異株，高度同源。經中國疾控中心比對，與上海既往本土感染者的病毒基因序列不同源。也與當前海南省疫情的病毒BA.5.1.3變異株不同源。

上海發布表示：市疾控中心基因測序結果顯示，8月11日報告的7名陽性感染者所感染的病毒均為OmicronBA.2.2.1變異株，海南省疫情的病毒為OmicronBA.5.1.3變異株，經中國疾控中心比對，兩者不同源。

上海梅隴鎮「人文梅隴」微信公眾號13日通報，梅隴鎮12日新增1例本土確診病例，新增2例本土無症狀感染者，均在隔離管控中發現。已對相關居住地落實終末消毒措施等。鑒於梅隴鎮當前疫情防控形勢，13日-15日連續3天開展全鎮全員核酸篩查。

根據大陸國家和本市疫情防控有關規定，按照區疫情防控工作領導小組辦公室要求，對梅隴鎮新畫分為中高風險地區的澄江路1290號進行嚴格封閉管理。高風險地區落實「足不出戶、上門服務」的封控措施。每天開展核酸檢測，單人單管。連續7天無新增感染者降為中風險區，中風險區連續3天無新增感染者降為低風險區。