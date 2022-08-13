基隆市信義區深澳坑一帶地勢較高社區，近日陸續發生無預警停水狀況，國民黨基隆市長參選人謝國樑昨(12日)在臉書說道，趕到現場關心現場情況時，住戶們都非常氣憤又無奈的表示，「為什麼停水沒有提早公告？」對此他也呼籲政府和水公司，一定要趕快調度其他水庫的供水，協助居民能盡快恢復正常生活。

謝國樑在臉書談到，得知信義區多處社區停水後，也趕赴信義區深澳坑與何淑萍議員、韓世昱議員團隊一同實際了解情況，現場民眾都向他們反應，雖然自來水公司派出水車支援，但重點是「無預警停水」，造成生活相當不便。而且，像是很多長輩，家中沒有電梯，又需提著沉重的水桶爬上爬下，真的是非常辛苦！

聽見居民氣憤又無奈的心聲後，謝國樑呼籲，不管政府還是水公司，一定要趕快調度其他水庫的供水，協助居民能盡快恢復正常生活。未來，也要避免無預警措施，不管是停水或分區供水，一定要提早公告，讓民眾能有時間可以儲水備水，以及做好因應！希望這些地區的供水問題可以儘快的妥善處理，以免再為民眾帶來困擾。