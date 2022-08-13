17LIVE積極拓展平台多元內容，增加許多素人與職人主播，更挖掘出許多繪畫型直播主。為提升繪畫主播的能見度，攜手旗下14位繪畫LIVER，首次進駐亞洲最大文創盛會2022台灣文博會，跨越直播間的藩籬，將作品實體化在文博會展出，現場感受專業買家交流和喜愛文創的消費者互動，激盪出不同的火花，找到專屬伯樂的形狀。台灣文博會展出時間至8月14日止，於高雄展覽館展出。

17LIVE表示，為提供消費者更多優質豐富多元內容，2020年起開始增加更多元的素人和職人加入，成功帶起繪畫直播風潮，截至2022年7月止，17LIVE共有超過900位多元主播主，不僅為直播內容注入新樣貌，也帶給用戶嶄新體驗。有用戶分享，在觀看繪畫直播過程中，覺得很舒壓、感受到心靈被療癒，因此意外培養出一票鐵粉。

為讓更多人認識平台繪畫直播主，17LIVE今年特選定參展亞洲最大的文創盛宴－台灣文博會。每年的台灣文博會吸引將近40萬人參觀，是國內外重要文創品牌和圖像授權展會交易平台，開放消費者在現場與藝術家互動，也協助新銳藝術家接觸買家，拓展海內外市場。為此17LIVE傾注資源，邀請14位繪畫LIVER參展，讓更多人近距離認識17LIVE繪畫LIVER，尋覓到各自伯樂的形狀，也希望透過該展會招募更多優質的藝術主播，加入17LIVE，在平台上展現大放「藝」彩。

17LIVE在文博會的現場攤位以品牌大膽活潑的紅白色為設計主軸，在攤位中以質感木造打造小型市集，充分給予繪畫LIVER展示空間，參展的繪畫LIVER包括周一包包粽、洛米糰插畫、吃貨插畫C減、起司貝爾等，展出原創IP角色設計的超實用周邊商品，如明信片、杯墊、帆布隨行袋、流沙杯、LINE原創貼圖等。17LIVE透露，平台合作的LIVER都有一定的知名度和藝術成就，其中吃貨插畫C減的作品曾獲得日本邀請參展。

17LIVE表示，為豐富平台內容，提供用戶多元觀看互動體驗，直播類型不斷擴展，除了早期的聊天、歌唱，現在更新增樂器演奏、烘焙、賽事、政治與繪畫LIVER等，以滿足更多不同用戶的喜好與生活中娛樂的期待。17LIVE經營直播主不遺餘力，為推廣插畫主播，更在去年底跨界虛實整合成立實體藝廊「17LIVE 2A Gallery」，提供LIVER展現才華的實體舞台。